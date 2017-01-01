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В Одесской области второй день ищут ребенка, вышедшего в лиман на плоту

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Мальчика на самодельном плоту в Днестровском лимане ищут спасатели на шести катерах, а также местные жители.
К поискам подключились местные жители
К поискам подключились местные жители
odesa.dsns.gov.ua

Спасатели в Одесской области проводят поиски одиннадцатилетнего мальчика, который на самодельном плоту вышел в лиман и не вернулся. Об этом в среду, 1 августа, сообщает пресс-служба ГСЧС в области.

"31 июля в 19:00 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что в 17:30 возле с. Калаглия Овидиопольского района на самодельном плоту вышел на воду Днестровского лимана и не вернулся мальчик 2007 года рождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поиски все еще продолжаются.

"Поиски продолжаются. Привлечены 6 катеров. К поискам привлекли от ГСЧС 7 спасателей личного состава, а также местных жителей", - отметили в ГСЧС.

 

 

Как сообщалось, в Винницкой области подросток спас тонущего ребенка. Дедушку ребенка, который также тонул рядом, подросток спасти не смог. 

Несколькими днями ранее на Донбассе, спасая свою дочь, утонул офицер полиции.

 

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Теги: ребенок, Одесская область, спасатель, мальчик, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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