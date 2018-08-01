На Закарпатье нашли утонувшими двух детей

Тела мальчика и девочки, которых как без вести пропавших разыскивала полиция Виноградовского района, обнаружили в реке Тиса.

Спасатели нашли тела двух утонувших детей в реке Тиса на Закарпатье. Полицейские устанавливают обстоятельства их гибели. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в среду, 1 августа.

"Тела мальчика и девочки, которых как без вести пропавших разыскивала полиция Виноградовского района, спасатели нашли в реке Тиса. Полицейские работают над делом и уже назначили ряд экспертиз для определения причин смерти", – говорится в сообщении.

С 29 июля полицейские вместе со спасателями, кинологами и жителями села Тросник Виноградовского района разыскивали 9-летнего мальчика и 10-летнюю девочку. Было известно, что в тот день дети пошли купаться на реку Тиса и пропали. По данному факту следователи начали уголовное производство.

Напомним, с начала года на водоемах Украины погибло 704 человека, из которых 70 детей. При этом было спасено 561 человек, в том числе 103 ребенка.

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