На место происшествия выезжало руководство и следственно-оперативная группа местной полиции.

Неизвестные бросили боевую гранату во двор частного домовладения в селе Гусинка Купянского района. Об этом сообщает управление Нацполиции в Харьковской области в среду, 1 августа.

Утром в районную полицию обратился 70-летний местный житель. Он рассказал о ночном происшествии и обнаруженных следах взрыва.

"На место происшествия выезжало руководство и следственно-оперативная группа местной полиции, эксперты-взрывотехники. При осмотре были обнаружены фрагменты гранаты Ф-1", – говорится в сообщении и отмечается, что сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины).

В свою очередь издание Newsroom сообщает, что гранату бросили во двор директора фермерского хозяйства.

Cмотрите фотогалерею: В Харьковской области во двор фермеру бросили гранату

Напомним, сегодня в Киеве прохожие обнаружили гранату Ф-1 в Подольском районе. Движение исторической части столицы пришлось перекрыть.

Ранее в Запорожье бросили гранату во двор частного дома по улице Первомайской. О взрыве правоохранителям сообщила хозяйка дома, которая увидела, как неизвестный мужчина бросил предмет, после чего произошел взрыв.

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