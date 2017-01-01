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Официальное сообщение главы совета директоров фонда FreezeOil Роланда Пипера

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Фонд FreezeOil расторгает отношения с компанией "ЕВРО ПАУЭР".
Официальное сообщение главы совета директоров фонда FreezeOil Роланда Пипера

Голландский инвестиционный фонд FreezeOil был оповещен украинской компанией “ЕВРО ПАУЭР“ о расторжении отношений между ними. Об этом сегодня сообщил профессор, глава совета директоров фонда FreezeOil Роланд Пипер.

“Днями был досрочно расторгнут договор с компанией “ЕВРО ПАУЭР“ относительно аренды 63 автозаправочных станций, собственником которых является FreezeOil. Сейчас происходит процесс проверки и отвода всех наших активов, которые ранее перебывали в аренде. “ЕВРО ПАУЭР“ предложила четкий график передачи имущества на протяжении августа, который мы утвердили“, - сообщил Роланд Пипер.

Глава совета директоров выразил надежду, что все активы фонда FreezeOil были сохранены арендатором в надлежащем состоянии и полном объеме, а также будут возвращены владельцу четко в установленные сроки.

 “Мы уже заключили новые договора аренды по всем АЗС. Кроме того, активно ведем переговоры с несколькими известными международными компаниями об использование их брендов на наших объектах“, - подчеркнул профессор Пипер.

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