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Сенат США одобрил $250 млн помощи Украине

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Проект американского оборонного бюджета, в котором предусмотрена военная помощь Киеву, должен быть направлен на подпись президенту Дональду Трампу. После этого он обретет законную силу.
Здание Капитолия, в котором заседает Конгресс США
Здание Капитолия, в котором заседает Конгресс США
facebook.com/ukr.embassy.usa
 
Сенат США вслед за Палатой представителей Конгресса поддержал выделение Украине 250 миллионов долларов для укрпеления безопасности. Об этом 2 августа сообщило посольство Украины в США в Facebook.
 
Отмечается, что Сенат принял ранее проголосованный Палатой представителей проект оборонного бюджета США на 2019 год, в котором предусмотрено выделение Пентагону 250 миллионов долларов для предоставления помощи в сфере безопасности Украине. При этом 50 миллионов из указанной суммы должны быть направлены на летальные виды вооружений.
 
В посольстве указали, что в документ включены основные положения проекта Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности, который, в частности, предусматривает помощь Киеву в усилении возможностей защиты от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий, содействии участия в программах обмена информацией. 
 
Чтобы оборонный бюджет США на 2019 год вступил в силу, его должен подписать президент США Дональд Трамп.
 
Напомним, ранее Конгресс США рекомендовал продолжить финансовую помощь Украине на оборонные нужды в 2019 бюджетном году.
 
Источник: Русская служба DW

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Теги: США, Украина-США, помощь, Сенат США, Финансовая помощь, Военная помощь США Украине
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Источник: korrespondent.net

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