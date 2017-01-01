Сенат США одобрил $250 млн помощи Украине

Проект американского оборонного бюджета, в котором предусмотрена военная помощь Киеву, должен быть направлен на подпись президенту Дональду Трампу. После этого он обретет законную силу.

Сенат США вслед за Палатой представителей Конгресса поддержал выделение Украине 250 миллионов долларов для укрпеления безопасности. Об этом 2 августа сообщило посольство Украины в США в Facebook.

Отмечается, что Сенат принял ранее проголосованный Палатой представителей проект оборонного бюджета США на 2019 год, в котором предусмотрено выделение Пентагону 250 миллионов долларов для предоставления помощи в сфере безопасности Украине. При этом 50 миллионов из указанной суммы должны быть направлены на летальные виды вооружений.

В посольстве указали, что в документ включены основные положения проекта Закона о сотрудничестве с Украиной по вопросам кибербезопасности, который, в частности, предусматривает помощь Киеву в усилении возможностей защиты от кибератак, обеспечении безопасности компьютерных сетей органов государственной власти, уменьшении зависимости от российских информационных и коммуникационных технологий, содействии участия в программах обмена информацией.

Чтобы оборонный бюджет США на 2019 год вступил в силу, его должен подписать президент США Дональд Трамп.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet