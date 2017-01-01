Итоги 01.08: Пустая казна и рост курса доллара

На Едином казначейском счете осталось менее двух миллиардов гривен; доллар в обменниках вырос до 27 гривен: Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Казна Украины опустела до минимума 2014 года

И.о. министра финансов Оксана Маркарова сообщила, что главной причиной данной ситуации является невыполнение запланированных на первый квартал 2018 года заимствований в размере 56 миллиардов гривен. Она заверила, что общая ликвидность является достаточной и ситуация под контролем.

Доллар в Украине превысил 27 гривен

Курс доллара в обменниках вырос на 12 копеек - до 27,10 гривен за доллар, в покупке курс доллара повысился на 10 копеек - до 26,82 гривен за доллар.

Как сообщает Нацбанк, национальная валюта в июле девальвировала к доллару США по официальному курсу на 2,2%.

Кабмин подготовил три варианта повышения цены на газ

Правительство рассматривает три сценария расчета цены на газ для населения. Первый вариант - Hub+ - цена на немецком хабе плюс расходы на транспортировку. Второй вариант - Hub- - цена на немецком хабе минус расходы на транспортировку. И третий вариант - Hub0 - "чистая" цена на немецком хабе.

В Кабмине надеются на решение, которое предусматривает наименьший рост тарифов, то есть вариант Hub-. Стоимость газа для населения с минимальной наценкой и НДС в таком случае составит 7765 гривен за тыс куб м., а при наценке 10% НДС - 8268 гривен за тыс куб м.

В Крым прибыла делегация из Словакии

Делегация из Словакии несмотря на все предостережения украинской стороны прибыла в аннексированный Крым . В ее состав вошли десять человек, в том числе политики и бизнесмены.

Нафтогаз объявил мировую в споре с Киевом

В НАК отметили, что согласились на мировое соглашение в суде и готовы возобновить поставки газа для обеспечения жителей столицы горячей водой.

Прокуратуру Херсона пикетировали с дымовыми шашками

Причиной протестов стало нападение с кислотой на чиновницу Екатерину Гандзюк.

Также несколько сотен людей митинговали под зданием МВД в Киеве. Они требовали отставки министра внутренних дел Арсена Авакова и публичного отчета о расследовании нападений на активистов, общественных деятелей и журналистов.

Убийство добровольца в Бердянске совершил участник АТО

Начальник полиции Запорожской области Сергей Комиссаров сообщил, что убийство добровольца батальона Донбасс Виталия Олешко совершил участник АТО . Он действовал в составе организованной преступной группы, которая готовилась к операции и наблюдала за убитым.

Подозреваемые задержаны. Среди версий мотива убийства - бизнес-интересы, экономические вопросы, политические и бытовые.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet