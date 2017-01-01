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Итоги 01.08: Пустая казна и рост курса доллара

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На Едином казначейском счете осталось менее двух миллиардов гривен; доллар в обменниках вырос до 27 гривен: Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.
Украинская казна опустела
Украинская казна опустела
National Bank Of Ukraine/Flickr
 
Казна Украины опустела до минимума 2014 года
 
Остатки средств на Едином казначейском счете к началу августа снизились до уровня января 2014 года и составили 1,99 миллиарда гривен. 
 
И.о. министра финансов Оксана Маркарова сообщила, что главной причиной данной ситуации является невыполнение запланированных на первый квартал 2018 года заимствований в размере 56 миллиардов гривен. Она заверила, что общая ликвидность является достаточной и ситуация под контролем.
 
Доллар в Украине превысил 27 гривен
 
Курс доллара в обменниках вырос на 12 копеек - до 27,10 гривен за доллар, в покупке курс доллара повысился на 10 копеек - до 26,82 гривен за доллар.
 
Как сообщает Нацбанк, национальная валюта в июле девальвировала к доллару США по официальному курсу на 2,2%. 
 
Кабмин подготовил три варианта повышения цены на газ
 
Правительство рассматривает три сценария расчета цены на газ для населения. Первый вариант - Hub+ - цена на немецком хабе плюс расходы на транспортировку. Второй вариант - Hub- - цена на немецком хабе минус расходы на транспортировку. И третий вариант - Hub0 - "чистая" цена на немецком хабе.
 
В Кабмине надеются на решение, которое предусматривает наименьший рост тарифов, то есть вариант Hub-. Стоимость газа для населения с минимальной наценкой и НДС в таком случае составит 7765 гривен за тыс куб м., а при наценке 10% НДС - 8268 гривен за тыс куб м. 
 
В Крым прибыла делегация из Словакии
 
Делегация из Словакии несмотря на все предостережения украинской стороны прибыла в аннексированный Крым. В ее состав вошли десять человек, в том числе политики и бизнесмены.
 
Нафтогаз объявил мировую в споре с Киевом
 
Власти Киева согласились признать наличие задолженности у Киевэнерго перед Нафтогазом за поставленный газ.
 
В НАК отметили, что согласились на мировое соглашение в суде и готовы возобновить поставки газа для обеспечения жителей столицы горячей водой.
 
Прокуратуру Херсона пикетировали с дымовыми шашками
 
Представители Нацкорпуса пикетировали здание нацполиции в Херсоне, а затем зажгли дымовые шашки под областной прокуратурой. 
 
Причиной протестов стало нападение с кислотой на чиновницу Екатерину Гандзюк. 
 
Также несколько сотен людей митинговали под зданием МВД в Киеве. Они требовали отставки министра внутренних дел Арсена Авакова и публичного отчета о расследовании нападений на активистов, общественных деятелей и журналистов.
 
Убийство добровольца в Бердянске совершил участник АТО
 
Начальник полиции Запорожской области Сергей Комиссаров сообщил, что убийство добровольца батальона Донбасс Виталия Олешко совершил участник АТО. Он действовал в составе организованной преступной группы, которая готовилась к операции и наблюдала за убитым. 
 
Подозреваемые задержаны. Среди версий мотива убийства - бизнес-интересы, экономические вопросы, политические и бытовые. 

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Теги: Нафтогаз, протесты, Словакия, казначейство, курс гривны, цена на газ
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Источник: Корреспондент.net

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