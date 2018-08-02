Итоги 1 августа: пустая казна и рост курса доллара
Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.
На Едином казначейском счете осталось менее двух миллиардов гривен; доллар в обменниках вырос до 27 гривен: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.
Казна Украины опустела до минимума 2014 года
Остатки средств на Едином казначейском счете к началу августа снизились до уровня января 2014 года и составили 1,99 миллиарда гривен.
И.о. министра финансов Оксана Маркарова сообщила, что главной причиной данной ситуации является невыполнение запланированных на первый квартал 2018 года заимствований в размере 56 миллиардов гривен. Она заверила, что общая ликвидность является достаточной и ситуация под контролем.
Доллар в Украине превысил 27 гривен
Курс доллара в обменниках вырос на 12 копеек - до 27,10 гривен за доллар, в покупке курс доллара повысился на 10 копеек - до 26,82 гривен за доллар.
Как сообщает Нацбанк, национальная валюта в июле девальвировала к доллару США по официальному курсу на 2,2%.
В Крым прибыла делегация из Словакии
Делегация из Словакии несмотря на все предостережения украинской стороны прибыла в аннексированный Крым. В ее состав вошли десять человек, в том числе политики и бизнесмены.
Нафтогаз объявил мировую в споре с Киевом
Власти Киева согласились признать наличие задолженности у Киевэнерго перед Нафтогазом за поставленный газ.
В НАК отметили, что согласились на мировое соглашение в суде и готовы возобновить поставки газа для обеспечения жителей столицы горячей водой.
Прокуратуру Херсона пикетировали с дымовыми шашками
Представители Нацкорпуса пикетировали здание нацполиции в Херсоне, а затем зажгли дымовые шашки под областной прокуратурой.
Причиной протестов стало нападение с кислотой на чиновницу Екатерину Гандзюк.
Также несколько сотен людей митинговали под зданием МВД в Киеве. Они требовали отставки министра внутренних дел Арсена Авакова и публичного отчета о расследовании нападений на активистов, общественных деятелей и журналистов.
Убийство добровольца в Бердянске совершил участник АТО
Начальник полиции Запорожской области Сергей Комиссаров сообщил, что убийство добровольца батальона Донбасс Виталия Олешко совершил участник АТО. Он действовал в составе организованной преступной группы, которая готовилась к операции и наблюдала за убитым.
Подозреваемые задержаны. Среди версий мотива убийства - бизнес-интересы, экономические вопросы, политические и бытовые.
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