Львовская проститутка брала с собой на "работу" двухлетнюю дочь

В соцслужбе говорят, что раньше ничего не делали, потому что не знали, что мама оказывала сексуальные услуги с ребенком на руках.

Во Львовской области полиция задержала женщину, которая тормозила грузовики на трассе, держа на руках маленькую дочь. Полицейским проститутка призналась, что занимается оказанием сексуальных услуг со времени рождения ребенка.

Об этом сообщает ТСН.

Видео с проституткой выложил в сеть водитель, который проезжал по трассе Львов-Тернополь. Продавщица, которая торгует арбузами возле трассы, подтверждает, что эту женщину с маленьким ребенком видела часто.

Работник заправки через дорогу рассказал, что иногда она шла “работать“, оставляя на трассе девочку одну: “Бывало такое, что она ребенка вот здесь оставляла. Саму без присмотра, без никого. Ребенок спал, а она... Ребенок был ухожен“.

Люди говорят, что полицейских вызвали несколько раз, но те ничего не сделали.

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“Привлечь ее к ответственности оснований у нас не было, поэтому патрульная решила с ней пообщаться, рассказала про различные социальные центры. Женщина поблагодарила и поехала домой на автобусе“, - пояснил руководитель пресс-службы патрульной полиции Львова Марьян Шпитак.

Женщина отделается штрафом Скриншот из видео

После резонанса, вызванного видеозаписью, с трассы женщина исчезла – перебралась в небольшой городок в 70 километрах от Львова. И уже там полицейские ее задержали.

“Когда они вместе с клиентом, ребенок находится вместе с матерью, услуги сексуального характера мать предоставляет в автомобиле на заднем сидении, а ребенок остается на переднем сидении“, - рассказала подробности признаний проститутки начальник сектора реагирования Золочевского отдела полиции Людмила Шеремета.

Ребенка иногда оставляли у дороги одного Скриншот из видео

Сейчас известно, что женщине 39 лет, она мама-одиночка из соседней области, родные о жизни женщины и ее дочки почти ничего не знают. Соцработники принудительно отобрали ребенка у матери и сначала повезли на обследование в больницу, далее отдали в детский приют.

“Было принято решение принудительно отобрать ребенка от социально опасной мамы. Надо лишить маму родительских прав“, - считает председатель Зборовской районной государственной администрации Игорь Яворский.

Сама женщина отделается только штрафом в 85 гривен.

Как сообщалось 16 июля, муж с женой, снимавшие порно с 4-летней дочкой, оказались братом и сестрой.