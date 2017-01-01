На Прикарпатье дождем размыло дороги и повредило мосты

За сутки в регионе выпала почти месячная норма осадков.

Урожая в этом году не будет совсем Скриншот из видео

В Ивано-Франковской области обильные осадки вызвали значительные повреждения проезжей части.

Об этом сообщает ТСН.

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“Десятки дворов и огородов в воде, подтоплены жилые дома, повреждены дороги и мосты - на Прикарпатье селяне едва успели оправиться от произошедших на прошлой неделе подтоплений, как ливни их накрыли снова. За сутки там выпала почти месячная норма осадков. Люди не успевают считать убытки. Урожая, говорят, в этом году у них вообще не будет“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось 5 июля, в Прикарпатье обрушился мост через приток реки Лимница.