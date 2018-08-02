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Реновация хрущевок: в Минрегионе рассказали, когда начнут

Комментариев: 3
Старт проектов реконструкции, вероятнее всего, будет происходить по решению местных советов.
При реконструкции устаревшего жилого фонда людей обещали отселять
При реконструкции устаревшего жилого фонда людей обещали отселять
profidom.com.ua

Реконструкция устаревшего жилья в Украине может начаться через три-четыре года, после принятия нового закона в этой сфере.

Об этом в ходе “круглого стола“ в Киеве в среду, 1 августа, заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, об этом сообщает Три метра квадратных.

“Мы надеемся до конца года утвердить законопроект о реконструкции устаревшего жилья на Кабинете Министров и передать депутатам в комитет Верховной Рады. Еще понадобится два-три года, чтобы проект можно было начинать“, — сказал Парцхаладзе.

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По его словам, министерство разработало первоначальный вариант нового закона о реконструкции старого жилого фонда, однако многие вопросы остаются открытыми. В частности, Минрегион еще не определил, какой процент жителей устаревших домов должен согласиться на отселение для проведения реконструкции, что является объектом реконструкции — отдельный дом или целый квартал, как и на какой срок будут отселяться жители и какие гарантии получат от государства.

По словам заместителя министра, старт проектов реконструкции будет происходить по решению местных советов. По его мнению, местные органы власти также должны выступать заказчиком этих проектов.

“Сейчас же инвесторам не очень экономически интересно входить в такие проекты — просто рынок очень сильно просел. Инвестору может быть интересно, если стоимость квадратного метра (дополнительной площади, созданной во время реконструкции) — 30–35 тыс. грн“, — отметил Парцхаладзе.

В проекте закона предусмотрено два способа реновации жилья: снос жилья или реконструкция (замена изношенных инженерных систем с надстройкой нескольких этажей.

“Снос в большинстве случаев будет применяться к микрорайонам, чтобы полностью поменять инженерную и социальную инфраструктуру“, — добавил заместитель министра.

Как сообщалось в ноябре 2017, власти Киева планируют снести 3 тысячи хрущевок.

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Теги: реновация, хрущевки, реконструкция, жилье, Минрегион
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Комментариев (3)
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krolikoff_net    02.08.2018, 09:59
Оценка:  -1
krolikoff_net
Вот это начнется строительный беспредел. От городов останутся только руины Никакое АТО по кровопролитию не сравнится с этим мероприятием.
Asmo    02.08.2018, 10:23
Оценка:  -1
Asmo
Руины точно не остануться, но скандалов будет куча, как в России, когда люди миллионы в ремонт вложили, а им дают взамен экономку с минимальным ремонтом еще и в районе намного хуже... Всё это расплата за идиотизм, когда после распада совка у квартир появился хозяин, а у домов нет....
Woodbrother    02.08.2018, 10:59
Оценка:  -1
Woodbrother
Руины будут. Сколько в каждом городе есть недостроев. А тут еще начнется лихорадочный захват земли. А денег , на вывоз строительного мусора не хватит.
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