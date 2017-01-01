Реновация хрущевок: в Минрегионе рассказали, когда начнут

Старт проектов реконструкции, вероятнее всего, будет происходить по решению местных советов.

Реконструкция устаревшего жилья в Украине может начаться через три-четыре года, после принятия нового закона в этой сфере.

Об этом в ходе “круглого стола“ в Киеве в среду, 1 августа, заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, об этом сообщает Три метра квадратных.

“Мы надеемся до конца года утвердить законопроект о реконструкции устаревшего жилья на Кабинете Министров и передать депутатам в комитет Верховной Рады. Еще понадобится два-три года, чтобы проект можно было начинать“, — сказал Парцхаладзе.

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По его словам, министерство разработало первоначальный вариант нового закона о реконструкции старого жилого фонда, однако многие вопросы остаются открытыми. В частности, Минрегион еще не определил, какой процент жителей устаревших домов должен согласиться на отселение для проведения реконструкции, что является объектом реконструкции — отдельный дом или целый квартал, как и на какой срок будут отселяться жители и какие гарантии получат от государства.

По словам заместителя министра, старт проектов реконструкции будет происходить по решению местных советов. По его мнению, местные органы власти также должны выступать заказчиком этих проектов.

“Сейчас же инвесторам не очень экономически интересно входить в такие проекты — просто рынок очень сильно просел. Инвестору может быть интересно, если стоимость квадратного метра (дополнительной площади, созданной во время реконструкции) — 30–35 тыс. грн“, — отметил Парцхаладзе.

В проекте закона предусмотрено два способа реновации жилья: снос жилья или реконструкция (замена изношенных инженерных систем с надстройкой нескольких этажей.

“Снос в большинстве случаев будет применяться к микрорайонам, чтобы полностью поменять инженерную и социальную инфраструктуру“, — добавил заместитель министра.

Как сообщалось в ноябре 2017, власти Киева планируют снести 3 тысячи хрущевок.