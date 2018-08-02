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Лавры Украины будут переданы УПЦ - Филарет

Комментариев: 24
Россия в Украине своей собственности церковной не имеет, подчеркнул патриарх Филарет.
По словам Филарета, лавры - это собственность государства
По словам Филарета, лавры - это собственность государства
УНИАН

После признания единой украинской православной церкви все храмы, которые сейчас занимает в Украине Московский патриархат, перейдут в собственность УПЦ КП.

Об этом в интервью телеканалу Прямой сообщил предстоятель УПЦ КП, патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет, передает пресс-служба УПЦ КП.

“Дело в том, что никакой собственности у Московского патриархата в Украине нет. Не имеет собственности. Собственность церкви в Украине является собственностью украинской церкви. Вот взять, например, Киево-Печерская лавра, Почаевская лавра - чья это собственность? Собственность украинского государства“, - отметил предстоятель УПЦ КП.

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По его словам, государство передало свою собственность в пользование украинской церкви Московского патриархата.

“Но когда будет здесь украинская церковь признана, то лавра - и одна, и вторая - будут переданы украинской церкви. Потому что - это украинская святыня. И Россия, и Московский патриархат никакого отношения к этим святыням не имеет. А те приходы, которые построили, и свои храмы за свой счет, то это собственность этих приходов, а не России. Поэтому Россия здесь своей собственности церковной не имеет“, - подчеркнул патриарх Филарет.

Ранее, Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) заявила, что один из ее епископов пытался совершить покушение на патриарха Филарета.

До этого, в мае, Филарет заявил, что Московский патриархат вмешивается в процесс признания автокефалии Православной Церкви в Украине и всячески пытается помешать этому. 

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Теги: УПЦ КП, УПЦ МП, Московский патриархат, храмы, недвижимость, Филарет
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Комментариев (25)
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Goga19041984    02.08.2018, 11:00
Оценка:  +6
Goga19041984
ряженое чудо-юдо, пора о жизни вечной подумать (так то 89 лет), а он о баблишке и захвате материального, а душе ни слова...
Woodbrother    02.08.2018, 11:06
Оценка:  -5
Woodbrother
Какое там балишко. После бегства москвопопов там не то что бабла, лампочек и резеток фиг найдеш. Все повыкручивают и поотрывают. Вы что, не знаете, в каком виде рассейские оккупанты оставляют территории ?
realМовчанюк    02.08.2018, 10:57
Оценка:  +1
realМовчанюк
Все попы одинаковы - жульё!
Боцман_Кобза    02.08.2018, 10:36
Оценка:  -6
Боцман_Кобза
Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч,
ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее.
И враги человеку - домашние его.

Святое Евангелие.
Боцман_Кобза    02.08.2018, 10:36
Оценка:  -6
Боцман_Кобза
Читайте Библию и откроется вам Правда.
BabaYul    02.08.2018, 10:23
Оценка:  +5
BabaYul
Вот вам и вся сущность украинской автокефалии. Прикрываясь болтовнёй о поместной церкви - разграбить, прикарманить, разворовать.
Логика    02.08.2018, 10:26
Оценка:  +3
Логика
аля Борджиа,наше время xD
Боцман_Кобза    02.08.2018, 10:30
Оценка:  -4
Боцман_Кобза
"Разбудите меня
Боцман_Кобза    02.08.2018, 10:31
Оценка:  -2
Боцман_Кобза
лет через сто, и спросите, что сейчас делается в России. И я отвечу — пьют и воруют." (Михаил Салтыков-Щедрин 1826-1889).
Woodbrother    02.08.2018, 10:15
Оценка:  -8
Woodbrother
Все, что создано в Укране украинцами, должно им и принадлежать. Киево-Печерская лавра строилась Мазепой отнюдь не для жителей каганата мускафа.
Боцман_Кобза    02.08.2018, 10:30
Оценка:  0
Боцман_Кобза
Эту Лавру начали строить за несколько столетий до рождения Мазепы.
Woodbrother    02.08.2018, 10:47
Оценка:  -5
Woodbrother
Но он там серьезно приложил руку и деньгу к данному строительству .
gtrrewy    02.08.2018, 10:10
Оценка:  +9
gtrrewy
Святое рейдерство ))
Woodbrother    02.08.2018, 10:18
Оценка:  -9
Woodbrother
Это не рейдерство, это отправка засидевшихся в гостях москвопопов домой.
Людмил_А    02.08.2018, 10:10
Оценка:  +5
Людмил_А
Самая страшная война - религиозная. Вся Украина полыхать будет, если они так сделают.
gtrrewy    02.08.2018, 10:12
Оценка:  0
gtrrewy
Да ничего не будет, полыхать уже не чему.
Боцман_Кобза    02.08.2018, 10:34
Оценка:  -2
Боцман_Кобза
2 Людмил_А

А религия то одна и бог один. Только карманы разные. Так что это не религиозная война, а как всегда война карманов.
птицелов    02.08.2018, 10:59
Оценка:  0
птицелов
в нас і так война іде а полихать не буде бо зміниться тільки керівництво і персонал!
Логика    02.08.2018, 10:04
Оценка:  +6
Логика
как его не слушаю вечно один позитив несет) то про население Донбаса,то о Кровопролитии,теперь имущество считает...
Логика    02.08.2018, 10:09
Оценка:  +6
Логика
интересно сравнить Иисуса Христа и этого гражданина! что то общее,видно кому то?
Woodbrother    02.08.2018, 10:13
Оценка:  -7
Woodbrother
Вы лучше гундяева своего сравните. Он вам на вашей россии гораздо ближе.
Логика    02.08.2018, 10:16
Оценка:  +2
Логика
платный бот,че мне до Гундяева твоего! хотя и он к кровопролитию не призывает! открой библию почитай ее моральные ценности!
Woodbrother    02.08.2018, 10:18
Оценка:  -4
Woodbrother
Логика - гундяев одобрил рассейскую агрессию в нашей стране. Кровопролитие он еще и как одобряет.
Логика    02.08.2018, 10:23
Оценка:  0
Логика
если твоя работа не была создавать альтернативную реальность ты бы мог вспомнить с чего все начиналось на Донбасе и Крыме... подобный сценарий был очевиден ВСЕМ кто может смотреть на пару шагов вперед! и поверь власть имущие это очень хорошо понимали
Woodbrother    02.08.2018, 10:49
Оценка:  -3
Woodbrother
На Донбассе и в Крыму все началось с агрессии россии против мирной Украины. И ваш гундяев одобрил эту агрессию.
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