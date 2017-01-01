Трупы свиней подбрасывают к домам жителей Павлограда

Антисанитария угрожает здоровью граждан.

Люди жалуются на вонь, особенно невыносимую при летней жаре Скриншот из видео

В городе Павлоград в Днепропетровской области жители жалуются нанестерпимую вонь и антисанитарию - неизвестные ночами выбрасывают на улицы трупы животных.

Об этом сообщает ТСН.

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“Трупы свиней в третий раз за последние несколько недель находят в Павлограде на Днепропетровщине. Два дня туши мертвых животных пролежали в полукилометре от частных домов. Люди жалуются на вонь, особенно невыносимую при летней жаре. Говорят, выбрасывают туши ночью, потому что днем это людное место. Сюда жители частного сектора Павлограда выводят скот на пастбище“, - говорится в сообщении.

Каждый раз, когда находили мертвых свиней, вызвали коммунальщиков и полицию. Однако злоумышленников правоохранители не нашли.

Как сообщалось 6 июля, дожди смывают отходы со свалки в речку Кодыма в Балте.