Загрязнение воздуха: ГСЧС советует избегать несколько улиц в Киеве
В Киеве зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха по причине метеорологических условий. Об этом сообщают пресс-служба ГСЧС и Укргидрометцентр.
Читай также: Цветущий Днепр грозит гепатитом С и онкологией - экологи
Отмечается, что к 3 августа в Киеве наблюдаются метеорологические условия, по причине которых будут накапливаться и удерживаться вредные примеси в приземном слое воздуха. В частности, ухудшению экологической обстановки будут способствовать антициклональний характер погоды, дневная высокая температура и ночные задерживающие слои воздуха.
Таким образом, уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5 - 6 среднесуточных ПДК (предельно-допустимая концентрация), в районах площадей Бессарабской и Демеевской; Оболонского проспекта; улицы Довженко и проспекта Победы.
“Уровень загрязнения формальдегидом достиг 5 – 7,5 среднесуточных ПДК, в районах площадей Бессарабской и Демеевской; Оболонского проспектов и Победы, бульвара Леси Украинки и улиц Довженко, Попудренко, Каунасская“, - говорится в сообщении ГСЧС.
Напомним, ранее сообщалось, что эксперты взволнованы из-за засилья медуз и рыб-игл в Киевском водохранилище.