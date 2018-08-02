Загрязнение воздуха: ГСЧС советует избегать несколько улиц в Киеве

Воздух загрязнен из-за метеорологических условий. В ГСЧС рассказали, пребывание на каких улицах в столице стало особенно вредным.

Одной из зон высокого загрязнения воздуха объявлена Бессарабка nv.ua

В Киеве зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха по причине метеорологических условий. Об этом сообщают пресс-служба ГСЧС и Укргидрометцентр.

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Отмечается, что к 3 августа в Киеве наблюдаются метеорологические условия, по причине которых будут накапливаться и удерживаться вредные примеси в приземном слое воздуха. В частности, ухудшению экологической обстановки будут способствовать антициклональний характер погоды, дневная высокая температура и ночные задерживающие слои воздуха.

Таким образом, уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5 - 6 среднесуточных ПДК (предельно-допустимая концентрация), в районах площадей Бессарабской и Демеевской; Оболонского проспекта; улицы Довженко и проспекта Победы.

“Уровень загрязнения формальдегидом достиг 5 – 7,5 среднесуточных ПДК, в районах площадей Бессарабской и Демеевской; Оболонского проспектов и Победы, бульвара Леси Украинки и улиц Довженко, Попудренко, Каунасская“, - говорится в сообщении ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперты взволнованы из-за засилья медуз и рыб-игл в Киевском водохранилище.