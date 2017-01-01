На Донбассе пропал украинский военный - штаб ООС
Организованы первоочередные поисковые мероприятия.
В среду, 1 августа, в зоне боевых действий ООС пропал украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook.
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За прошедшие сутки выявлено отсутствие одного военнослужащего подразделения Объединенных сил. Организованы его поиски , - говорится в сообщении.
В штабе добавили, что сейчас проводятся первоочередные поисковые мероприятия.
Напомним, за сутки противник 21 раз открывал огонь по позициям украинских войск, трое бойцов получили ранения.