Рабинович: За життя введет механизм конфискации, чтобы чиновники перестали воровать

Чтобы чиновники перестали воровать, нужно ввести механизм конфискации награбленного, и партия "За життя" знает, как это сделать. Об этом заявил лидер политической силы, народный депутат Украины Вадим Рабинович в прямом эфире программы "Вечерний прайм" на телеканале "112 Украина".

Он также добавил, что за последние полгода чиновники оказались замешаны в коррупционных скандалах на общую сумму почти в 300 млрд гривен, из которых вернуть в бюджет удалось лишь 61 тысячу гривен.

"Это полный провал борьбы с коррупцией, это просто ее имитация. Казнокрады украли у народа 300 млрд только за полгода, а НАБУ, САП и прочие, на содержание которых тратятся миллиарды в год, вернули чуть более 60 тысяч!" – возмутился политик.

Парламентарий также заявил, что сегодня основой государственного устройства Украины является коррупция.

"Если в воюющей, разворованной стране, где целая система антикоррупционных органов, власть не может справиться с таким уровнем коррупции, то зачем мы тратим на них миллиарды?" – возмутился депутат.

Лидер партии "За життя" уверен, что система декларирования доходов, которая была введена в 2014 году, не справляется с возложенной на нее задачей. Искоренить коррупцию можно только конфискациями незаконно полученных средств и имущества, считает политик.

"Вместо того чтобы е-декларирование приводило к искоренению коррупции, оно привело к легализации награбленного – и это возмутительно! Я понимаю, когда человек работал в бизнесе, пришел в политику и задекларировал состояние. Другое дело, когда экс-чиновник, никогда не работавший в бизнесе, бывший глава администрации президента, декларирует миллиарды доходов, яхты, виллы во Франции... Это недопустимо! В программе партии "За життя" четко сказано, что деньги и имущество таких чиновников нужно немедленно конфисковать! И это мы сделаем спустя три дня после победы нашей политической силы на выборах! Партия "За життя" знает, как это сделать", – резюмировал Вадим Рабинович.