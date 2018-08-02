Силы ООС ликвидировали пять боевиков и еще четверых ранили
Известно имя одного уничтоженного боевика.
В зоне проведения ООС украинские военные 1 августа ликвидировали 5 боевиков ЛДНР и еще 4 ранили.
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Об этом в Facebook сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
Военный также назвал имя одного уничтоженного бойца ДНР.
“01.08.18 пополнилась очередным дембелем #ДМБ, Комиссаров Ярослав из Енакиево“, - говорится в его сообщении.
Ранее сообщалось, что по итогам июля подразделения боевиков ЛДНР потеряли убитыми 31 сепаратиста и 68 ранеными.
До этого, 25 июля, украинские снайперы ликвидировали двоих боевиков, которые пытались пробраться к опорному пункту ВСУ.