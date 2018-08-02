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Силы ООС ликвидировали пять боевиков и еще четверых ранили

Комментариев: 2
Известно имя одного уничтоженного боевика.
Убитый боевик был родом с Енакиево
Убитый боевик был родом с Енакиево
facebook.com/ukrop.bc

В зоне проведения ООС украинские военные 1 августа ликвидировали 5 боевиков ЛДНР и еще 4 ранили.

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Об этом в Facebook сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

Военный также назвал имя одного уничтоженного бойца ДНР.

“01.08.18 пополнилась очередным дембелем #ДМБ, Комиссаров Ярослав из Енакиево“, - говорится в его сообщении.

Боевик погиб под Доломитным
Боевик погиб под Доломитным
facebook.com/ukrop.bc

Ранее сообщалось, что по итогам июля подразделения боевиков ЛДНР потеряли убитыми 31 сепаратиста и 68 ранеными.

До этого, 25 июля, украинские снайперы ликвидировали двоих боевиков, которые пытались пробраться к опорному пункту ВСУ.

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Теги: Донбасс, ООС, война, боевики, ликвидированы, потери
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Комментариев (2)
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Asmo    02.08.2018, 12:42
Оценка:  0
Asmo
никто не забыт пока не зарыт...
lebedin2    02.08.2018, 12:29
Оценка:  0
lebedin2
Пятьдесят тысяч в день было бы самое то! Надеюсь, не меньше, отравились самогоном.
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