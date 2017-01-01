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В Одессе мужчину смыло волной в море: продолжаются поиски тела

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Волна смыла отдыхающего прямо с пирса: его тело до сих пор не могут найти.
Поисками тела мужчины занимаются спасатели
Поисками тела мужчины занимаются спасатели
dumskaya.net

На одном из пляжей Одессы произошла трагедия: мужчину смыло в море прямо с пирса, а его тело все еще не могут найти. Об этом пишет издание Думская.

Утро на одесском пляже началось с трагедии
Утро на одесском пляже началось с трагедии
dumskaya.net

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Отмечается, что трагедия произошла на 10-й станции Фонтана. Очевидец происшесвия, Владимир Ман рассказал СМИ, что спасатели тут же бросились на помощь мужчине, попавшему в беду. Однако из-за сильного шторма помочь ему не удалось.

Кроме спасателей, на месте работает полиция
Кроме спасателей, на месте работает полиция
dumskaya.net

“Ветрено, у берега штормит, и причалы заливает волнами. На пляже с десяток пацанов, которые собирают деньги за топчаны, и нет ни одного, кто бы стоял у пирса и запрещал желающим из села гулять пирсом во время шторма. Нет ни одного объявления о запрете. Я стоял у пирса и отгонял всех, кто хотел погулять по пирсу семьями, с маленькими детьми. Часа два. Пошел домой. Мою смену приняли несколько бабушек, а администрации пляжа все до лампочки. Им главное - прибыль “, - рассказал Владимир Ман.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одесской области ищут ребенка, вышедшего в лиман на плоту.

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Теги: Одесса, шторм, утонул, смыло волной, стихия, трагедия
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