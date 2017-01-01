Под Днепром у жителя обнаружили более 13 кг тротила

Мужчина заявил, что хранил боеприпасы "для глушения рыбы".

Правоохранители обнаружили склад со взрывчаткой в ​​доме жителя города Пятихатки Днепропетровской области.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в области.

“63 тротиловые шашки общим весом 13,4 кг в ходе совместного обыска выявили сотрудники Желтоводского ОП, работники СБУ и прокуратуры в доме жителя г. Пятихатки“, - говорится в сообщении.

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Так, обыск состоялся утром, 1 августа, на территории домовладения 44-летнего мужчины. Кроме тротиловых шашек, мужчина хранил 4 запала и провод к взрывателям. Как рассказал подозреваемый, взрывчатые вещества он привез из зоны проведения операции Объединенных сил, где проходил службу, и хранил для глушения рыбы.

Изъятые предметы направили на экспертизу в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. В рамках открытого по ч. 1 ст. 263 уголовного производства выясняется происхождение обнаруженной взрывчатки. Продолжаются следственные действия.

Как сообщалось 3 мая, возле Детского мира в Киеве нашли склад боеприпасов для РСЗО.