В Донецкой области автомобилист врезался в бетонную стелу и погиб

Травмы, полученные автомобилистом, оказались несовместимыми с жизнью. Смерть наступила до приезда скорой помощи.

Смерть наступила при столкновении с бетонной стелой dn.npu.gov.ua

В Донецкой области утром в четверг 2 августа, произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль ВАЗ 21099 на въезде в село Цурукино Селидовкого района врезался в бетонную стелу. Жертвой ДТП стал водитель автомобиля. Об этом сообщает Нацполиция Донецкой области.

Водитель погиб до приезда медиков dn.npu.gov.ua

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Как отмечается, инцидент произошел на автодороге Селидово-Горняк-Максимильяновка. Телесные повреждения, полученные водителем, оказались несовместимыми с жизнью.

Следствие устанавливает полную картину происшествия dn.npu.gov.ua

“Сообщение об аварии поступило в дежурную часть Селидовского отделения полиции около 10:30. Во время осмотра места происшествия было установлено, что автомобиль “ВАЗ 21099“ столкнулся с бетонной стелой при въезде в Цукурино. В результате лобового столкновения 41-летний водитель легковушки погиб на месте“, - отметили в пресс-службе Покровского отдела полиции.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Напомним, 30 мая в Киеве автомобиль Mercedes врезался в стелу МакДональдс.