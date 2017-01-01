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В Украину пытались незаконно ввезти партию винтовок и патронов - ГПСУ

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В автобусе нашли 25 винтовок и 100 тысяч патронов.
Незадекларированное оружие и патроны изъяли
Незадекларированное оружие и патроны изъяли
dpsu.gov.ua

Пограничники Мостиского отряда в пункте пропуска Шегини 1 августа обнаружили в рейсовом автобусе Перемышль-Львов незадекларированное пневматическое оружие и боеприпасы.

Об этом сообщил пресс-отдел Госпогранслужбы.

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“В ходе проверки транспортного средства совместная смотровая группа с привлечением служебной собаки нашла в багажном отделении 25 пневматических винтовок калибром 4,5 мм и 400 пачек с патронами общим количеством 100 тысяч пуль“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось 27 июля, в Киеве на продаже оружия поймали нацгвардейца.

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Теги: торговля оружием, ГПСУ, контрабанда
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