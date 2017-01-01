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МИД Украины возмутила речь Орбана о евроинтеграции

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В МИДе считают, что последние заявления премьера Венгрии Виктора Орбана о евроинтеграции Украины отражают подходы страны-агрессора.
Послу Венгрии уже вручили ноту протеста
Послу Венгрии уже вручили ноту протеста
EPA/UPG

Министерство иностранных дел Украины расценивает как неприемлемые последние заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о евроинтеграционных намерениях Киева. 

Об этом говорится в заявлении МИД.

Отмечено, что 31 июля в МИД Украины вызвали временного поверенного в делах Венгрии в Украине Ласло Папа. Венгерскому дипломату выразили решительный протест в связи с рядом недружественных шагов официального Будапешта по Украине. Также Киев заявил о необходимости прекратить действия, которые негативно влияют на двусторонние отношения.

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“В частности, отмечается неприемлемость последних заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины, которые существенно диссонируют с политикой Европейского союза и в значительной степени отражают подходы страны-агрессора“, - говорится в сообщении.

Напомним, 29 июля Орбан выразил сомнение относительно реалистичности стремлений Украины стать членом ЕС и НАТО.

Позднее, правительство Венгрии создало должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна.

В Министерстве иностранных дел Украины возмущены появлением такой должности.

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Теги: Венгрия, Евроинтеграция, МИД, Орбан, нота протеста, языковой вопрос
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