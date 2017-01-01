МИД Украины возмутила речь Орбана о евроинтеграции
Министерство иностранных дел Украины расценивает как неприемлемые последние заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о евроинтеграционных намерениях Киева.
Об этом говорится в заявлении МИД.
Отмечено, что 31 июля в МИД Украины вызвали временного поверенного в делах Венгрии в Украине Ласло Папа. Венгерскому дипломату выразили решительный протест в связи с рядом недружественных шагов официального Будапешта по Украине. Также Киев заявил о необходимости прекратить действия, которые негативно влияют на двусторонние отношения.
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“В частности, отмечается неприемлемость последних заявлений премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины, которые существенно диссонируют с политикой Европейского союза и в значительной степени отражают подходы страны-агрессора“, - говорится в сообщении.
Напомним, 29 июля Орбан выразил сомнение относительно реалистичности стремлений Украины стать членом ЕС и НАТО.
Позднее, правительство Венгрии создало должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна.
В Министерстве иностранных дел Украины возмущены появлением такой должности.