Под Кропивницкий фурами незаконно выгружают "чужой" мусор - СМИ

Жители райцентра Александрия обеспокоены частым курсированием фур с номерами других регионов.

Жители города Александрия Кировоградской области обеспокоены выгрузкой бытовых отходов грузовиками с нмерами других областей Украины.

Об этом сообщает Depo.Кропивницкий со ссылкой на Мою Александрию.

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По словам людей, которые видели фуры, это - 30-тонные и другие крупные автомобили со львовскими номерами. Также был замечен автомобиль с тернопольским номером.

"Машины воняют, текут", - отметили очевидцы. Люди сообщили, что наблюдают мусоровозы не один день, приходит около шести машин в сутки.

Сначала они отстаиваются на обочине трассы, не доезжая до полигона, а затем, вероятно, получив сигнал о разгрузке, едут на полигон.

Однако другой источник, рассказал, что в ЧП Экология, которое обслуживает полигон, является договор о приеме трех фур мусора в день из Киева. То, что люди видели по шесть машин, это, по мнению источника, двойная норма за два дня. Почему у автомобилей Львовской и Тернопольской номера, источник пояснил тем, что это перевозчики, они могут быть с любыми номерами.

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"Киеву некуда складировать мусор, у них закрыли крупнейший полигон", - отметил источник и добавил, что якобы со дня на день правительство выйдет с обращением ко всем городам о предоставлении Киеву помощи по приему мусора, и его распределение будет по всем областям, как было со Львовом.

Директор ООО Экология Александр Безус, услышав вопрос журналистов по телефону, поспешил сообщить, что на полигоне плохая связь и много работы, а также сказал: "Львовского мусора у нас нет". О том откуда едут фуры ответил, что не будет предоставлять по телефону никакой информации.

Журналисты считают, что под Александрию незаконно свозят чрезмерное количество "чужого" мусора и беспокоятся о безопасности жителей.

Как сообщалось 21 июля, в Черкасской области обнаружили две фуры со львовским мусором.