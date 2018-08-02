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Под Кропивницкий фурами незаконно выгружают "чужой" мусор - СМИ

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Жители райцентра Александрия обеспокоены частым курсированием фур с номерами других регионов.
По словам людей, они видели фуры со львовскими номерами
По словам людей, они видели фуры со львовскими номерами
kr.depo.ua

Жители города Александрия Кировоградской области обеспокоены выгрузкой бытовых отходов грузовиками с нмерами других областей Украины.

Об этом сообщает Depo.Кропивницкий со ссылкой на Мою Александрию.

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По словам людей, которые видели фуры, это - 30-тонные и другие крупные автомобили со львовскими номерами. Также был замечен автомобиль с тернопольским номером.

"Машины воняют, текут", - отметили очевидцы. Люди сообщили, что наблюдают мусоровозы не один день, приходит около шести машин в сутки.

Сначала они отстаиваются на обочине трассы, не доезжая до полигона, а затем, вероятно, получив сигнал о разгрузке, едут на полигон.

Однако другой источник, рассказал, что в ЧП Экология, которое обслуживает полигон, является договор о приеме трех фур мусора в день из Киева. То, что люди видели по шесть машин, это, по мнению источника, двойная норма за два дня. Почему у автомобилей Львовской и Тернопольской номера, источник пояснил тем, что это перевозчики, они могут быть с любыми номерами.

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"Киеву некуда складировать мусор, у них закрыли крупнейший полигон", - отметил источник и добавил, что якобы со дня на день правительство выйдет с обращением ко всем городам о предоставлении Киеву помощи по приему мусора, и его распределение будет по всем областям, как было со Львовом.

Директор ООО Экология Александр Безус, услышав вопрос журналистов по телефону, поспешил сообщить, что на полигоне плохая связь и много работы, а также сказал: "Львовского мусора у нас нет". О том откуда едут фуры ответил, что не будет предоставлять по телефону никакой информации.

Журналисты считают, что под Александрию незаконно свозят чрезмерное количество "чужого" мусора и беспокоятся о безопасности жителей.

Как сообщалось 21 июля, в Черкасской области обнаружили две фуры со львовским мусором.

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Теги: мусор, Кировоградская область
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Комментариев (1)
Coюзник    02.08.2018, 12:53
Оценка:  0
Coюзник
Наверное пройдет еще лет 30-40 пока чиновники поймут что было бы не плохо строить мусороперерабатывающие заводы и с этого зарабатывать, а не просто деньги воровать из бюджетов ...
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