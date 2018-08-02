В Одессе грузовик намеренно протаранил авто с активистами

Водитель после тарана выпрыгнул из грузовика и скрылся на ждавшем его мопеде.

В Одессе грузовик ГАЗ намеренно протаранил автомобиль Toyota, в котором находились лидеры одесской организации Народного Руха Украины Михаил Кузаконь и Григорий Козьма.

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“Только что на меня и Михаила Кузаконя было совершено нападение с использованием грузовика, который на большой скорости целенаправленно въехал в машину. Водитель выпрыгнул из авто еще на ходу и скрылся на заранее ждущем его мопеде. Кажется, их было трое. Я успел выпрыгнуть и остался цел. Михаил тоже цел“, - написал Козьма в Facebook.

Отметим, что Григорий Козьма является автор серии журналистских расследований, а Михаил Кузаконь - председатель областной организации партии Народный Рух Украины, который известен своей правозащитной деятельностью, в частности требовал наказания виновных в нападениях на активистов.

Журналистика Нового Времени Кристина Бердинских в Facebook отметила, что “Кузаконь часто подает заявления в НАБУ и правоохранительные органы по поводу одесских махинаций. Когда приезжала в Одессу, давал интересные комментарии для моей статьи про Галантерника, на диктофон, кстати. А Григорий Козьма проводит подробные расследования различных коррупционных схем в Одессе, с ними сразу можно идти к правоохранителям“.

Напомним, в Херсоне утром во вторник, 31 июля, напали на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника городского головы Екатерину Гандзюк. Неизвестный плеснул кислотой в активистку.