В Харькове темнокожий парень подрался с полицейскими

Парень сбежал с места инцидента, забыв свой паспорт и вещи.

В четверг, 2 августа на проспекте Победы в Харькове темнокожий парень подрался с двумя полицейскими. В ходе драки он сумел вырваться и убежал.

В пресс-службе патрульной полиции рассказали, что правоохранители приехали на вызов о конфликте, передает Vgorode.

“31 августа патрульным поступил вызов о конфликте на проспекте Победы, 55. По указанному адресу к полицейским обратился заявитель и сообщил о конфликте с двумя гражданами. По словам заявителя, один из граждан его ударил и угрожал физической расправой. В свою очередь, другой участник конфликта отказался предоставлять свои данные полицейским. Для установления личности данному гражданину патрульные предложили проехать в отделение полиции, на что тот отказался, начал нервничать и агрессивно себя вести“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что темнокожий парень забыл свой паспорт и вещи на месте событий.

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“Мужчина отказывался исполнять требования полицейских и, оттолкнув патрульных, пошел прочь, оставив при этом на месте события свои вещи и документы. Вещи и документы гражданина были описаны и переданы в отделение полиции вместе с заявлением и объяснением касательно конфликта граждан“, - сообщили в патрульной полиции.

Видеозапись произошедшего опубликовали в Facebook-сообществе Харьков 1654.

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