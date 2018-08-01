Семья убитого журналиста Шеремета подала в суд на Луценко

Генпрокурора обвиняют в бездействии - через два года после смерти известного журналиста Павла Шеремета его дерзкое убийство, подрыв автомобиля в центре Киева, до сих пор не расследовано.

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Близкие убитого журналиста Павла Шеремета жалуются на бездействие генерального прокурора Юрия Луценко в деле о взрыве, совершенном два года назад. Супруга погибшего Елена Притула требует признать ее потерпевшей.

Об этом говорится в жалобе, поданной адвокатом семьи Шеремета Андреем Мамалыгой в Печерский райсуд Киева, передает УП.

Редактор Украинской правды убеждена, что взрыв, который произошел на углу улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого 20 июля 2016 года, в 7:45, был террористическим актом.

“Дерзость, с которой действовали террористы, указывает, что целью преступления было не убийство Павла Шеремета, а получение психологического эффекта в виде паники и угнетенности свидетелей теракта, телезрителей и близких погибшего Павла Шеремета в собственной безопасности. Очевидно, что преступление совершено с целью запугивания как всего населения, так и журналистов в частности“, - отмечает Притула.

Еще 27 февраля 2018 года Елена Притула обратилась к генпрокурору с заявлением, в котором просила расследовать это дело как теракт, который привел к гибели человека. Но до 1 августа Юрий Луценко на это заявление не отреагировал – досудебное расследование по ч.3 ст.258 УК не начато.

Уголовный процессуальный кодекс позволяет обжаловать такое бездействие генпрокурора.

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Поэтому Елена Притула просит суд обязать генпрокурора “безотлагательно внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование по факту совершения уголовного преступления по ч.3 ст.258 Уголовного кодекса Украины, а именно совершение террористического акта 20 июля 2016 года, что привело к гибели Павла Шеремета“.

Также гражданская жена погибшего требует обязать Юрия Луценко признать ее потерпевшей в этом производстве и допустить к участию в процессе адвоката Андрея Мамалыгу.

Как сообщалось, в пятницу, 20 июля, в Киеве на пересечении улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого прошла акция чествования памяти погибшего два года назад журналиста Павла Шеремета. На месте гибели журналиста собрались около сотни активистов, среди них и посол США в Украине Мари Йованович. Люди держали плакаты с надписями: “20.07.2016 Киев. Павел Шеремет, 2 года. Убийцы до сих пор не найдены“.