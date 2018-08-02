Львовяне возмущены занятиями по йоге в храме

Замдиректора органного зала отмечает, что занятия задумывались как бесплатный социальный проект.

Во Львове, в Доме органной и камерной музыки храма Марии Магдалены провели занятия по йоге. Об этом сообщает издание “Твой город“.

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Отмечается, что занятия провели в день празднованя 1030-летия крещения Руси. По словам Замдиректора Органного зала Тараса Демко, эти занятия задумывались как бесплатный социальный проект, поучаствовать в котором мог каждый желающий. Тарас Демко рассказал, что по договоренности с организаторами занятия, люди не должны были занимать никаких провокационных поз - только медитировать под тихую, расслабляющую музыку.

Бывшая консультантка по коммуникациям Львовской архидиецезии РКЦ Елена Кулыгина на своей странице в Facebook возмутилась такому мероприятию в органном зале.

“Дышите медленнее и попробуйте не употреблять матов. Этого воскресенья, когда Украина на государственном уровне отмечала юбилей крещения Руси, который вернул Украину к европейскому и христианскому цивилизационному развитию, Львов снова повернулся задницей к этому выбору. В католическом храме Марии Магдалены, который сейчас используется властью как Львовский органный зал, состоялись образцово-показательные занятия йогой. В храме!“, - написала она.

Напомним, ранее сообщалось, что в Белой Церкви из собора украли икону за 15 тысяч гривен.