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Львовяне возмущены занятиями по йоге в храме

Комментариев: 1
Замдиректора органного зала отмечает, что занятия задумывались как бесплатный социальный проект.
Львовяне возмущены занятиями по йоге в храме
© facebook.com/kulygina
Фото 1/5
  • Львовяне возмущены занятиями по йоге в храме
  • Львовяне возмущены занятиями по йоге в храме
  • Львовяне возмущены занятиями по йоге в храме
  • Львовяне возмущены занятиями по йоге в храме
  • Львовяне возмущены занятиями по йоге в храме
Львовяне возмущены занятиями по йоге в храме
Львовяне возмущены занятиями по йоге в храме
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Во Львове, в Доме органной и камерной музыки храма Марии Магдалены провели занятия по йоге. Об этом сообщает издание “Твой город“. 

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Отмечается, что занятия провели в день празднованя 1030-летия крещения Руси. По словам Замдиректора Органного зала Тараса Демко, эти занятия задумывались как бесплатный социальный проект, поучаствовать в котором мог каждый желающий. Тарас Демко рассказал, что по договоренности с организаторами занятия, люди не должны были занимать никаких провокационных поз - только медитировать под тихую, расслабляющую музыку. 

Бывшая консультантка по коммуникациям Львовской архидиецезии РКЦ Елена Кулыгина на своей странице в Facebook возмутилась такому мероприятию в органном зале.

“Дышите медленнее и попробуйте не употреблять матов. Этого воскресенья, когда Украина на государственном уровне отмечала юбилей крещения Руси, который вернул Украину к европейскому и христианскому цивилизационному развитию, Львов снова повернулся задницей к этому выбору. В католическом храме Марии Магдалены, который сейчас используется властью как Львовский органный зал, состоялись образцово-показательные занятия йогой. В храме!“, - написала она. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Белой Церкви из собора украли икону за 15 тысяч гривен.

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Теги: Львов, храм, йога, органный зал, скандал
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Комментариев (1)
Olga5505    02.08.2018, 14:11
Оценка:  0
Olga5505
Дебіли вони б ще на цековній службі йогою зайнялись
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