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У границы с Венгрией МОУ разместит штурмовой батальон

Комментариев: 3
В Мукачево и Ужгороде возьмутся развивать военную инфраструктуру.
Украина укрепит оборону западной границы
Украина укрепит оборону западной границы
mil.gov.ua

Министерство обороны Украины намерено разместить батальон горно-штурмовой бригады в Берегово Закарпатской области около границы с Венгрией.

Об этом на брифинге сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передают Украинские новости.

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Он сообщил, что 1 августа министр обороны Степан Полторак провел встречу с председателем Закарпатской областной государственной администрации Геннадием Москалем.

“Во время общения была рассмотрена возможность размещения батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в городе Берегово“, - отметил Гуцуляк.

Также Минобороны намерено развить военную инфраструктуру в Мукачево и Ужгороде.

Как сообщалось 2 августа, правительство Венгрии создало должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна. В Министерстве иностранных дел Украины возмущены появлением такой должности.

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Теги: Закарпатье, ВСУ, Венгрия
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Комментариев (3)
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chytan    02.08.2018, 13:44
Оценка:  -1
chytan
Это правильно !!!
gtrrewy    02.08.2018, 13:33
Оценка:  +1
gtrrewy
Второй фронт?
Sancho-s    02.08.2018, 13:28
Оценка:  +1
Sancho-s
Давно пора
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