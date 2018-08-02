У границы с Венгрией МОУ разместит штурмовой батальон

В Мукачево и Ужгороде возьмутся развивать военную инфраструктуру.

Министерство обороны Украины намерено разместить батальон горно-штурмовой бригады в Берегово Закарпатской области около границы с Венгрией.

Об этом на брифинге сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передают Украинские новости.

Читай также: МИД Украины возмутила речь Орбана о евроинтеграции

Он сообщил, что 1 августа министр обороны Степан Полторак провел встречу с председателем Закарпатской областной государственной администрации Геннадием Москалем.

“Во время общения была рассмотрена возможность размещения батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в городе Берегово“, - отметил Гуцуляк.

Также Минобороны намерено развить военную инфраструктуру в Мукачево и Ужгороде.

Как сообщалось 2 августа, правительство Венгрии создало должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна. В Министерстве иностранных дел Украины возмущены появлением такой должности.