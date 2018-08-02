У границы с Венгрией МОУ разместит штурмовой батальон
Министерство обороны Украины намерено разместить батальон горно-штурмовой бригады в Берегово Закарпатской области около границы с Венгрией.
Об этом на брифинге сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк, передают Украинские новости.
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Он сообщил, что 1 августа министр обороны Степан Полторак провел встречу с председателем Закарпатской областной государственной администрации Геннадием Москалем.
“Во время общения была рассмотрена возможность размещения батальона 128-й отдельной горно-штурмовой бригады в городе Берегово“, - отметил Гуцуляк.
Также Минобороны намерено развить военную инфраструктуру в Мукачево и Ужгороде.
Как сообщалось 2 августа, правительство Венгрии создало должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна. В Министерстве иностранных дел Украины возмущены появлением такой должности.