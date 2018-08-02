Власть усиливает политическое давление на Разумную силу, - заявление партии

Власть продолжает усиливать политическое давление на новые перспективные партии, поэтому прибегает к использованию административной машины влияния.

Об этом 2 августа во время пресс брифинга в пресс-центре “Украинские новости” заявил лидер политической партии “Разумная сила” Александр Соловьев.

“Вчера в центральном офисе партии, нескольких региональных офисах, а также в квартирах руководителей “Разумной силы” сотрудники СБУ провели обыски. Мы расцениваем это как дежурную попытку запугать нашу политическую силу и попытку остановить нашу законную деятельность. Власти не удалось запугать незаконными методами, я имею в виду нападение радикалов на моего заместителя в прошлом месяце, поэтому теперь они стремятся задействовать административный ресурс", - объяснил политик.

Кроме того, комментируя обыски в офисах партии “Разумная сила”, которые происходили 1 августа, в политической силе заявили, что фактической и обоснованной причины для таких действий сотрудников СБУ существовать не может.

“Если власть считает, что таким образом ей удастся запугать нас или заставить прекратить работу – она ошибается. Партия имеет сильную структуру, с реально действующими ячейками по всей стране. Мы понимаем, что мы должны продолжать работу, чтобы остановить беззаконие, которое происходит из попустительства власти”, - говорит заместитель лидера партии “Разумная сила” Александр Савченко.

Напомним, что вчера, 1 августа, в офисах партии состоялись обыски, а 6 июля националистическая организация “С14” сорвала собрание политической партии “Разумная сила” и жестоко избила заместителя лидера партии Александра Савченко.