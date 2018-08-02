Дело Савченко-Рубана: Раду могли накрыть минами с баржи - эксперт

Злоумышленникам после обстрела достаточно было бы два гидроцикла, чтобы сбежать с баржи в Гидропарк и там спрятаться среди людей, заявили эксперты.

Одним из вариантов совершения масштабного теракта в правительственном квартале Киева, который якобы планировали нардеп Надежда Савченко и глава Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимир Рубан, является минометный обстрел Верховной Рады с реки Днепр.

Об этом на совместном брифинге СБУ и ГПУ на полигоне под Киевом рассказал представитель Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

“Также мы рассматривали вопрос использования минометов на баржах. Достаточно одной баржи, чтобы установить все четыре миномета“, - подчеркнул он.

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Представитель КНИИСЭ уточнил, что “достаточно два гидроцикла, чтобы сбежать с баржи в Гидропарк и там спрятаться среди людей“, добавив, что “для этого достаточно 10-12, максимум 15 минут“. Для осуществления всех 46 выстрелов теоретически также хватило бы до 15 минут времени, как установила экспертиза.

Правоохранители также добавили, что злоумышленники уже рассчитали радиусы поражения при различных вариантах теракта.

Среди оружия и боеприпасов, которые были у тех, кто якобы готовил теракт, обнаружили 46 мин калибра 120 мм, из них 44 - осколочно-фугасные и 2 дымовые.

Рувин подчеркнул, что речь идет именно о теракте с применением того оружия, которое было обнаружено.

“Мы сделали расчеты, сами попробовали, и достаточно до 20 человек“, - сказал он.

“Всем же понятно, несколько суден, которые подъезжают к Трухановому острову, за десять минут разворачиваются, за десять минут отстреливаются и исчезают по водной глади - это достаточно серьезная угроза для любой страны“, - добавил генеральный прокурор Юрий Луценко.

Напомним, Рубана вместе с нардепом Надеждой Савченко подозревают в планировании насильственного переворота и захвата госвласти, подготовке теракта, содействии террористам, а также в посягательстве на жизнь чиновников и общественных деятелей.

15 марта 2018 года генпрокурор Юрий Луценко заявил впервые, что Рубана задержали 8 марта на КПВВ Майорское якобы с оружием от боевиков.

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По данным следствия, они хотели обстрелять правительственный квартал Киева и убить руководство государства. СБУ утверждает, что задокументировала перевозку Савченко и Рубаном в ноябре 2017-го оружия для этой цели с временно оккупированной на свободную территорию.

22 марта Рада разрешила снять неприкосновенность с Савченко. Суд арестовал ее и Рубана. Нардепу грозит тюремный срок вплоть до пожизненного заключения.

В мая СБУ сообщила, что Рубана террористы ДНР внесли в список обмена заложниками, а генпрокурор сказал, что партия Украинский выбор Виктора Медведчука “может быть“ мозговым центром плана по изменению или свержению конституционного строя в Украине. Лидер партии тут же заявил, что это “полный абсурд“.

Вчера, 1 августа, досудебное расследование “дела Савченко-Рубана“ было завершено. Рубан предлагал следствию пойти на сделку: обменять его до начала суда на двух украинских военных, которых удерживают в заложниках на временно оккупированной территории Донбасса.