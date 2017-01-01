В туалете поезда турок пытался незаконно проехать из Киева в ЕС

Нарушителя выявили в поезде Киев-Перемышль.

В туалете поезда Киев-Перемышль на территорию Европейского Союза пытался незаконно въехать 29-летний гражданин Турции. Мужчину, который не имел визы, задержали польские пограничники. Его отправили назад в Украину. Однако затем гражданин Турции попытался незаконно перейти границу через так называемый зеленый коридор между Украиной и Польшей.

Об этом сообщает Польское радио.

По словам пресс-секретаря Бескидского отдела Пограничной службы майора Эльжбеты Пикор, пограничники во время стандартной проверки международного поезда Киев-Перемышль наткнулись на мужчину, который закрылся в туалете поезда.

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На границе польские пограничники проверяли все места в поезде, где можно спрятать контрабандные товары или людей. Сотрудники Пограничной службы попытались открыть один из туалетов, однако он оказался запертым изнутри. Пограничники попросили о помощи персонал поезда. Однако человек, закрывшийся в туалете, сам открыл дверь. Оказалось, что внутри был 29-летний гражданин Турции, он не имел при себе документов, позволяющих законно въехать и находиться в Шенгенской зоне.

“Во время разговора иностранец сообщил, что целью его путешествия является Варшава, там находится его девушка. Однако в итоге он признал, что на самом деле хотел попасть в Швецию“, - отметила Пикор.

В связи с отсутствием необходимых документов, польские пограничники отказали иностранцу во въезде в Польшу и отправили его обратно в Украину.

“Однако гражданин Турции оказался очень настойчивым. Уже через несколько часов его снова задержали украинские пограничники. На этот раз он пешком пытался незаконно перейти так называемый зеленый коридор“, - отметила пресс-секретарь.

С начала 2018 Бескидский отдел пограничной службы задержал уже 109 иностранцев, в том числе 30 граждан Турции, которые чаще всего с намерением попасть в страны Западной Европы незаконно пересекают государственную границу Польши.

Как сообщалось 21 июля, велотуристы из Нидерландов нарушили границу с Украиной ради фото.