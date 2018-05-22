Власти Днипра затеяли передел рекламного бизнеса, - политолог

“Бизнес на переделе наружной рекламы в Днипре идет полным ходом. Вечером 25 июля на сайте выложили решения исполкома от 24 июля 2018. Показательно, что в проекте вопросов, которые выносились на исполком, содержится 257 пунктов и ни один не относился к рекламе. Но неожиданно, хотя в свете описываемых событий вполне ожидаемо, рассматривались в основном вопросы рекламы – 78 решений из 80. Да и суть решений не менее ожидаема – у одних разрешения аннулировать (на этот раз попали под пресс компании РТМ и “Постер“), другим (Днипровской компании с причудливым названием “Тетраграматон-7“) – предоставить“, - пишет в авторском блоге на сайте “Цензор“ известный политолог Кирилл Сазонов.

По информации автора, давно работающим на рынке наружной рекламы компаниям создаются административные сложности, после чего они попадают под контроль к бизнесменам, близким к мэру города Борису Филатову.

“В канун нового 2018 года, когда на должность директора КП “Земград“ (это такое специальное коммунальное предприятие) назначают Гугнину О.А. - человека из ближайшего окружения Геннадия Корбана. И сразу несколько компаний наружной рекламы попадают под контроль близкого друга и делового партнера городского головы Бориса Филатова …На практике это выглядит так - в январе 2018 года, исполком Днипровского горсовета выносит проект и принимает решение о демонтаже конструкций ООО “Атма-News“ - демонтируют примерно половину конструкций из сети компании в городе. После чего, в Едином Госреестре появляются данные о смене собственников компании. Далее появились проекты на демонтаж рекламных конструкций ООО “Тристар Плюс“, а в феврале компания тоже меняет собственника. Параллельно, с января 2018 года, идет обработка еще одной местной компании ООО “Арт Сити Плюс“ и также - смена собственника в июне 2018 года. Новые владельцы этих компаний — Игорь Бирман, Владимир Ясько и Александр Олядрук — люди из окружения бизнесмена Геннадия Корбана“, - подчеркнул он.

Если компании наружки менее сговорчивы (например, если это не местная фирма, а крупный национальный оператор), то по отношению к ним можно применить другую схему – отменить разрешения и демонтировать конструкции. А на освободившиеся места выдать разрешения новым фирмам.

“В мае-июле 2018 года целый ряд национальных и международных операторов наружной рекламы потеряли значительную часть своих рекламных площадей. Демонтаж рекламных конструкций происходит на основании решений исполкома Днипровского горсовета об отмене решения о продлении срока разрешений на размещение рекламных конструкций операторов, которые теперь подлежат сносу как “самовольно размещенные средства рекламы, установленные по истечении срока действия разрешения на размещение“. 22 мая исполком Днипровского горсовета принял решение о демонтаже 45 рекламных конструкций крупного национального оператора “Octagon-Outdoor“. 5 июля исполнительный комитет Днипровского горсовета принял решение об отмене продления разрешения на размещение более 40 конструкций внешней рекламы ООО “Топсити“ в городе Днипр и снести их. Показательно, что тот же исполком горсовета выдает разрешения “тому, кому следует“. Так, согласно решений исполкома Днипровского горсовета №544 от 19.06.2018 и №425 от 22.05.2018, разрешения на размещение “отдельно стоящих рекламных конструкций“ выдано одной компании – “Атлантис Медиа Груп“, - отмечает Кирилл Сазонов.

Как ранее заявляла глава Ассоциации наружной рекламы Украины Оксана Полищук, в Днипре операторов, которые добросовестно платят налоги, вкладывают деньги в рекламные конструкции, под предлогом реформы вытесняют с рынка. Тогда как одним издают приказы о демонтаже конструкций, другие - неизвестные компании - разрешения получают. А Схемы размещения рекламных плоскостей, которые сейчас готовит местные власти, противоречат законодательству.