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В Киеве под Шулявским мостом застрял грузовик

Комментариев: 2
Водитель не рассчитал габариты своего грузовика и не смог проехать под Шулявским путепроводом.

В Киеве утром в четверг, 2 августа, под Шулявским путепроводом застрял габаритный грузовик. Об этом сообщает сообщество Киев Оперативный в Facebook.

Указано, что водитель не рассчитал габариты фуры и не смог проехать под мостом.

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Напомним, ранее в Киеве из-за сложных погодных условий в среду частично обрушился путепровод на пересечении улиц Кирилловской (бывшая Фрунзе) и Телиги.

Перед этим сообщалось, что в Днепропетровской области возле села Новая Русь рухнул мост под нагруженным грузовиком-зерновозом.

 

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Теги: Киев, ДТП, видео, столица, мост, авария, грузовик, фура, Шулявка, Шулявский путепровод
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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ВарнакСэкссимвол    02.08.2018, 16:22
Оценка:  0
ВарнакСэкссимвол
тююю, мля...
вот мои яйцa зacтряли в ropлe у мoruлeвcкoй, когда я тpaxaл влaдa ямy - отэто был застряг
Ласточка94    02.08.2018, 16:22
Оценка:  0
Ласточка94
Отлично. Еще одна опора мосту не помешает )))))
П    02.08.2018, 16:22
Оценка:  0
П
Водила - одноклеточный.
алех_    02.08.2018, 16:07
Оценка:  0
алех_
чип и дейл спешат на помощь чтобы мост не рухнул )))
СБУдремлет    02.08.2018, 15:38
Оценка:  +1
СБУдремлет
временная опора для моста
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