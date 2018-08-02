В Киеве под Шулявским мостом застрял грузовик

Водитель не рассчитал габариты своего грузовика и не смог проехать под Шулявским путепроводом.

В Киеве утром в четверг, 2 августа, под Шулявским путепроводом застрял габаритный грузовик. Об этом сообщает сообщество Киев Оперативный в Facebook.

Указано, что водитель не рассчитал габариты фуры и не смог проехать под мостом.

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Напомним, ранее в Киеве из-за сложных погодных условий в среду частично обрушился путепровод на пересечении улиц Кирилловской (бывшая Фрунзе) и Телиги.

Перед этим сообщалось, что в Днепропетровской области возле села Новая Русь рухнул мост под нагруженным грузовиком-зерновозом.