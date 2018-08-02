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Порошенко подписал последний закон по Антикорсуду

Комментариев: 1
Близится создание и функционирование в стране Высшего антикоррупционного суда.
Президент подписал закон, позволяющий создать в Украине Высший антикоррупционный суд
Президент подписал закон, позволяющий создать в Украине Высший антикоррупционный суд
president.gov.ua

Президент Украины подписал последний закон, открывающий все пути для создания и нормального функционирования в стране Высшего антикоррупционного суда.

Об этом глава государства сообщил в четверг, 2 августа, в своем Facebook.

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“Путь к созданию и функционированию Высшего антикоррупционного суда полностью открыт! Только что подписал Закон Украины О внесении изменений в Закон Украины О судоустройстве и статусе судей в связи с принятием Закона Украины О Высшем антикоррупционном суде“, - написал президент в соцсети.

Порошенко также обратился в Высшую квалификационную комиссию судей с просьбой как можно скорее провести конкурс, а в МИД в максимально короткие сроки обратиться с просьбой к международным партнерам о делегировании представителей в Общественный совет международных экспертов.

“Также обращаюсь ко всем достойным юристам: участвуйте в конкурсе. От вашей принципиальной позиции будет зависеть скорость и эффективность борьбы с коррупцией в Украине“, - призвал глава государства.

Напомним, ранее глава ВР Андрей Парубий поставил точку с запуском Антикорсуда.

Перед этим сообщалось, что 26 июня президент Петр Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда.

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Теги: законы, президент, коррупция, суд, закон, Порошенко, борьба с коррупцией, Коррупция в Украине, Петр Порошенко, Антикоррупционный суд
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Комментариев (1)
realМовчанюк    02.08.2018, 17:34
Оценка:  +1
realМовчанюк
И сколько в среднем надо лет, чтобы подписать какой-либо закон против мафиозных структур?!?
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