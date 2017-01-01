В Киевской области мужчина предстанет перед судом за кровавое убийство

Завершено расследование по делу убийства в Макаровском районе.

В Киевской области за кровавое преступление пойдет под суд убийца. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы, передает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

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Убийство произошло в феврале 2018 года в одном из сел Макаровского района. Преступник, совместно с жертвой, распивали алкоольные напитки в гостях у знакомого. В результате пьяной беседы возник конфликт. По мере накала ссоры, убийца становился все более агресивным. Впоследствии он схватил нож и нанес шесть ударов по шее своей жертве. Мужчина скончался на месте.

“По ходатайству прокуратуры обвиняемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет”, - говорится в сообщении прокуратуры.

При процессуальном руководстве Макаровского отдела Киево-Святошинской местной прокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве и направлено обвинительное заключение в суд в отношении 52-летнего мужчины по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Напомним, ранее в Харьковской области задержали военных, убивших сослуживца.