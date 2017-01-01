В Черновцах девушка выбросилась с пятого этажа
Трагедия произошла на улице Воробкевича. Обстоятельства самоубийства девушки сейчас устанавливают правоохранители.
В Черновцах 27-летняя девушка бросилась с окна пятого этажа. Спасти ее не удалось, сообщает в четверг, 2 августа, местное издание 0372.ua.
Отмечено, что трагедия произошла 1 августа на улице Воробкевича. Сообщение в полицию поступило в 22:30 того же дня.
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Обстоятельства самоубийства девушки сейчас устанавливают правоохранители.
Открыто уголовное производство по статье умышленное убийство с пометкой самоубийство.
Напомним, ранее в Днепре 13-летняя девушка выпрыгнула из окна восьмого этажа.
Перед этим сообщалось, что в Житомире мужчина выпрыгнул из окна больницы и погиб.