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Таран грузовиком одесских активистов: стали известны подробности

Комментариев: 2
Полиция квалифицировала наезд грузовика на авто с одесскими активистами как покушение на убийство.
Активисты уверены, что это было спланированное покушение
Активисты уверены, что это было спланированное покушение
facebook.com/grig.cozma

Одесский активист Григорий Козьма рассказал детали тарана его авто грузовиком ГАЗ. 

По его словам, утром он заехал за Михаилом Кузаконем, который также был в протараненом автомобиле, передает УНИАН. Он пояснил, что перед покушением, как только подъехал к дому Кузаконя, по улице проехал мопед и его водитель предупредил детей, которые находились на узкой дороге, чтобы не играли в данном месте.

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Активист увидел мужчину спортивного телосложения, который разговаривал все время по телефону и показался ему подозрительным. Позже активисты, находясь в своей машине, увидели, как грузовой автомобиль, набирая большую скорость, несется на их автомобиль.

“Я едва успел выпрыгнуть, думая, что у него отказали тормоза... Но увидел, как он мчится к мопеду, и понял, что это покушение“, - сказал Козьма.

Он пояснил, что водитель грузовика, набрав скорость, выпрыгнул из кабины и скрылся с места происшествия на мопеде, который ждал его неподалеку. Предполагается, что злоумышленников было трое.

Полиция на данный момент открыла уголовное производство по ст. 15 и ст. 115 УК Украины (покушение на убийство).

Напомним, утром 2 августа в Одессе грузовик ГАЗ намеренно протаранил автомобиль Toyota, в котором находились лидеры одесской организации Народный Рух Михаил Кузаконь и Григорий Козьма.

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Теги: Одесса, активисты, Народный Рух, покушение, грузовик, таран, ДТП, журналисты
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Комментариев (2)
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DARTOV    02.08.2018, 15:19
Оценка:  0
DARTOV
Мне нравится, когда активисты группой по человек 20 активничают, ставят на колени человека, заставляют клясться в любви к Бандере - то это правильно, а когда самим попасть может, то сразу в крик.
DARTOV    02.08.2018, 15:18
Оценка:  -1
DARTOV
Скорее всего пришла ответка за беспредел активистский. Ну и Тойота на заработанные активистские денежки - тоже попала под раздачу. А если бы хотел кто то грохнуть, то винторезов после Донбасса хватает. Так что это просто чтобы думалось получше в дальнейшем что активисту делать...
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