Таран грузовиком одесских активистов: стали известны подробности

Полиция квалифицировала наезд грузовика на авто с одесскими активистами как покушение на убийство.

Одесский активист Григорий Козьма рассказал детали тарана его авто грузовиком ГАЗ.

По его словам, утром он заехал за Михаилом Кузаконем, который также был в протараненом автомобиле, передает УНИАН. Он пояснил, что перед покушением, как только подъехал к дому Кузаконя, по улице проехал мопед и его водитель предупредил детей, которые находились на узкой дороге, чтобы не играли в данном месте.

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Активист увидел мужчину спортивного телосложения, который разговаривал все время по телефону и показался ему подозрительным. Позже активисты, находясь в своей машине, увидели, как грузовой автомобиль, набирая большую скорость, несется на их автомобиль.

“Я едва успел выпрыгнуть, думая, что у него отказали тормоза... Но увидел, как он мчится к мопеду, и понял, что это покушение“, - сказал Козьма.

Он пояснил, что водитель грузовика, набрав скорость, выпрыгнул из кабины и скрылся с места происшествия на мопеде, который ждал его неподалеку. Предполагается, что злоумышленников было трое.

Полиция на данный момент открыла уголовное производство по ст. 15 и ст. 115 УК Украины (покушение на убийство).

Напомним, утром 2 августа в Одессе грузовик ГАЗ намеренно протаранил автомобиль Toyota, в котором находились лидеры одесской организации Народный Рух Михаил Кузаконь и Григорий Козьма.