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Во Львовской области двое детей попали в реанимацию: пили алкоголь

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Подростки употребляли алкоголь во время празднования дня рождения своего товарища.
Родителей привлекут к ответственности
Родителей привлекут к ответственности
1news.zp.ua

Двое подростков из Жовковского раойна Львовской области в тяжелом состоянии были доставлены в больницу с алкогольным отравлением.

Об этом сообщил пресс-отдел полиции области.

“1 августа в полицию поступило сообщение от медиков, что к ним доставлены двое 13-летних жителей одного из сел района, у которых диагностировали алкогольное отравление“, – сообщают в полиции.

Детей поместили в реанимационное отделение. После оказания медицинской помощи обоих отпустили домой, и передали родителям.

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Полицейские установили, что подростки употребляли алкоголь во время празднования дня рождения своего товарища. Сейчас решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

Как сообщалось 16 июля, родители поили детей водкой, чтобы торговать на херсонском рынке.

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Теги: алкоголь, дети, Львовская область, отравление
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