Луценко предложил заменить звание Героя Украины новой наградой

По мнению генпрокурора, звание Героя Украины дискредитировано, а кроме того, является постсоветским по сути и форме.

Луценко считает, что действие награды давно пора прекратить УНИАН

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает государственную награду Герой Украины дискредитированной и устаревшей.

Об этом он сказал на пресс-конференции, посвященной завершению досудебного расследования по делу о подготовке теракта Героем Украины Надеждой Савченко, передает LB.ua.

“Очень трудно объяснить, особенно заграничным обозревателям, как человек, за которого полмира боролось, человек, награжденный самым высоким государственным знаком отличия стала врагом страны“, - пожаловался Луценко, подчеркнув, что Савченко - не единственный Герой Украины, находящийся под следствием. “Их четверо, которые находятся под уголовными производствами“.

Читай также: Семья убитого журналиста Шеремета подала в суд на Луценко

Генпрокурор добавил, что считает государственную награду Герой Украины постсоветской по сути и по форме.

По его мнению, награда дискредитирована, потому он предложил заменить ее на другую награду под названием Золотой Трезубец, а также прописать другие требования по присвоению высшей государственной награды.

Луценко отметил, что что президент Петр Порошенко был близок к принятию такого решения, однако не сделал этого, поскольку семьи погибших активистов Евромайдана настаивали на присвоении погибшим именно звания Героя Украины.

На сегодняшний день, звание Героя Украины присвоено 440 человек. В последние годы им награждаются только военные.

Ранее сообщалось, что по данным экспертов одним из вариантов совершения масштабного теракта в правительственном квартале Киева, который якобы планировали нардеп Надежда Савченко и глава Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимир Рубан, являлся минометный обстрел Верховной Рады с реки Днепр.