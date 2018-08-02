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Луценко предложил заменить звание Героя Украины новой наградой

Комментариев: 4
По мнению генпрокурора, звание Героя Украины дискредитировано, а кроме того, является постсоветским по сути и форме.
Луценко считает, что действие награды давно пора прекратить
Луценко считает, что действие награды давно пора прекратить
УНИАН

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает государственную награду Герой Украины дискредитированной и устаревшей.

Об этом он сказал на пресс-конференции, посвященной завершению досудебного расследования по делу о подготовке теракта Героем Украины Надеждой Савченко, передает LB.ua.

“Очень трудно объяснить, особенно заграничным обозревателям, как человек, за которого полмира боролось, человек, награжденный самым высоким государственным знаком отличия стала врагом страны“, - пожаловался Луценко, подчеркнув, что Савченко - не единственный Герой Украины, находящийся под следствием. “Их четверо, которые находятся под уголовными производствами“.

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Генпрокурор добавил, что считает государственную награду Герой Украины постсоветской по сути и по форме.

По его мнению, награда дискредитирована, потому он предложил заменить ее на другую награду под названием Золотой Трезубец, а также прописать другие требования по присвоению высшей государственной награды.

Луценко отметил, что что президент Петр Порошенко был близок к принятию такого решения, однако не сделал этого, поскольку семьи погибших активистов Евромайдана настаивали на присвоении погибшим именно звания Героя Украины.

На сегодняшний день, звание Героя Украины присвоено 440 человек. В последние годы им награждаются только военные.

Ранее сообщалось, что по данным экспертов одним из вариантов совершения масштабного теракта в правительственном квартале Киева, который якобы планировали нардеп Надежда Савченко и глава Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимир Рубан, являлся минометный обстрел Верховной Рады с реки Днепр.

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Теги: Луценко, звание Герой Украины, награда, Савченко
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Комментариев (4)
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толян04    02.08.2018, 17:14
Оценка:  -5
толян04
упоротый рагуль вот его звание!
krolikoff_net    02.08.2018, 17:26
Оценка:  +4
krolikoff_net
Это вам так только кажется на вашем тамбове. Просто вы слишком много сегодня хильнули стекломоя и средства для чистки унитазов.
gtrrewy    02.08.2018, 16:13
Оценка:  +1
gtrrewy
А По мнению генпрокурора, звание генпрокурора дискредитировано?
krolikoff_net    02.08.2018, 17:28
Оценка:  +3
krolikoff_net
Генпрокурор у нас сейчас не плохой. По крайней мере он что то делает, в отличии от предыдущих .
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