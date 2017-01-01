Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Во Львовской области 13-летний мальчик выпал из окна школы

Комментариев: 0
Мальчик выжил и был доставлен в больницу с травмами .
Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего
Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего
УНИАН

В городе Червоноград Львовской области 13-летний школьник выпал из окна учебного заведения. Об этом в четверг, 2 августа, сообщает отдел коммуникации Нацполиции Львовской области. 

Сообщение о травмировании несовершеннолетнего поступило в полицию в 09:10 утра четверга от администрации одной из школ. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. 

Читай также: Во Львове 53-летняя женщина разбилась, выпав с 5 этажа

Охранник школы, ставший свидетелем происшествия, сообщил, что обнаружил в школьном коридоре мальчика. Увидев охранника, ребенок пустился наутек и выпрыгнул из окна третьего этажа, упав на козырек перед входом в школу. 

Пострадавший - 13-летний житель одного из сел Сокальского района, ученик этой самой школы. Мальчик с телесными повреждениями доставлен в больницу. Диагноз уточняется, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее в Днепре 13-летняя девочка выпрыгнула из окна после ссоры с другом. Она упала с 8 этажа, однако, к счастью, выжила.

Добавим, что ранее в Киеве полуголый мужчина выбросился из больничного окна. Спасти не удалось. Правоохранители квалифицируют происшествие как самоубийство. 

Поделись:
Теги: Львовская область, ребенок, школьник, выпал из окна, школа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь