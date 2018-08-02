В Одессе суд вынес приговор мужчине за флаг СССР

Мужчину освободили от отбывания наказания с испытанием сроком на год.

Мужчина заключил с прокурором соглашение о признании виновности od.npu.gov.ua

В Одессе Приморский районный суд вынес приговор жителю за вывешенный на балконе квартиры красный флаг с серпом и молотом.

Об этом сообщает Экспресс-онлайн со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

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Запрещенную символику коммунистического тоталитарного режима одессит разместил на балконе пятого этажа утром 9 мая этого года. На красном полотнище, кроме серпа и молота, были надписи СССР и 9 мая. Провисело красное знамя до 14 часов дня.

Против пылкого сторонника коммунистического режима открыли производство по части 1 статьи 436-1 Уголовного кодекса. За такое преступление предусмотрено ограничение или лишение свободы до пяти лет.

Во время досудебного расследования мужчина заключил с прокурором соглашение о признании виновности.

“Назначить наказание в виде лишения свободы на один год без конфискации имущества. На основании статьи 75 УК Украины освободить от отбывания наказания с испытанием сроком на год“, - отмечается в судебном приговоре.

Напомним, также 9 мая в Одессе полиция после погони остановила автомобиль с запрещенной символикой СССР.

Как сообщалось 27 июля, в Минске мужчину избили за футболку с “ДНР“.