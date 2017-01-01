В Харькове масштабно горит здание ВУЗа
Столб черного дыма виден издалека.
В Харькове масштабно горит здание ВУЗа
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В Харькове масштабно горит здание ВУЗа
В Харькове масштабный пожар в здании УИПА
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В Харькове загорелся один из ВУЗов. Очевидцы утверждают, что возгорание очень масштабное. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на публикации очевидцев.
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Сообщается, что пожар вспыхнул в четверг, 2 августа, в здании Украинской инженерно-педагогической академии. По словам очевидцев, пожар очень серьезный - издали виден столб черного дыма.
В данный момент на месте работают пожарные. Данных о погибших или пострадавших во время возгоранич пока нет. Причину пожара еще определяют.
Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре на ходу загорелось авто с детьми.