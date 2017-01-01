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В Коблево случился пожар на пляже: пострадала женщина

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Загорелся пляжный барный комплекс "Бора-бора".
В Коблево случился пожар на пляже: пострадала женщина
© tsn.ua
Фото 1/15
  • В Коблево произошел пожар на пляже: пострадала женщина
  • В Коблево произошел пожар на пляже: пострадала женщина
  • В Коблево произошел пожар на пляже: пострадала женщина
  • В Коблево произошел пожар на пляже: пострадала женщина
  • В Коблево произошел пожар на пляже: пострадала женщина
  • В Коблево произошел пожар на пляже: пострадала женщина
  • В Коблево произошел пожар на пляже: пострадала женщина
  • В Коблево произошел пожар на пляже: пострадала женщина
  • В Коблево произошел пожар на пляже: пострадала женщина
  • В Коблево произошел пожар на пляже: пострадала женщина
  • В Коблево произошел пожар на пляже: пострадала женщина
  • В Коблево произошел пожар на пляже: пострадала женщина
  • В Коблево произошел пожар на пляже: пострадала женщина
  • В Коблево произошел пожар на пляже: пострадала женщина
  • В Коблево произошел пожар на пляже: пострадала женщина
В Коблево случился пожар на пляже: пострадала женщина
В Коблево произошел пожар на пляже: пострадала женщина
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В курортном селе Коблево Николаевской области произошел пожар на пляже. В результате возгорания одна женщина получила ожоги. Об этом в четверг, 2 августа, сообщает ТСН со ссылкой на очевидцев. 

Отмечается, что горел пляжный барный комплекс “Бора-бора“, По словам спасателей, тушение затрудняли узкие проезды, а часть путей вообще была заблокирована.

В результате инцидента пострадала женщина из обслуживающего персонала одного из заведений. По предварительной информации, она получила ожоги в результате вспышки газового баллона. Каретой скорой помощи она госпитализирована в медицинское учреждение.

Отмечается, что значительную помощь в тушении пожара оказали граждане, отдыхали на побережье и подручными средствами начали тушить огонь.

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В ГСЧС отметили проблемах в этом отрезке курортной зоны. В частности, работе пожарным препятствуют узкие и заблокированы проезды, а также отсутствие достаточного количества водоисточников.

На данный момент пожар все еще тушат. Пожар был локализован на площади 400 м.кв, спасатели назвали ситуацию контролируемой. 

Сейчас работы по тушению пожара продолжаются. Ситуация - контролируемая: пожар был ликвидирован на площади 400 м.кв

Обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, в этот же день, 2 августа, в Харькове масштабно загорелось здание одного из ВУЗов - столб дыма был виден издалека.

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Теги: Коблево, пожар, пляж
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