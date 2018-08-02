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Ребенок, вышедший в лиман на плоту, мертв: спасатели нашли тело

Комментариев: 1
10-летнего мальчика на самодельном плоту из бутылок отнесло на противоположный берег лимана.
10-летнего мальчика нашли мертвым
10-летнего мальчика нашли мертвым
скриншот из видео

В Белгород-Днестровском, Одесской области, нашли мертвым мальчика, который вышел в плавание по  Днестровскому лиману на плоту из пластиковых бутылок.

Об этом сообщили в пресс-центре ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, передает ТСН. 

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“2 июля примерно в 12 часов тело погибшего ребенка обнаружено местными жителями вблизи г. Белгород-Днестровский.. Спасатели тело утонувшего изъято на поверхность и передано работникам национальной полиции“, - говорится в сообщении спасателей.

Как отмечается, во время поисков ребенка были обследованы береговая полосу и более 20 тыс. кв. м. водной поверхности.

Напомним, вечером 1 июля на Днестровском лимане возле села Калаглия исчез 10-летний мальчик. Вместе с одноклассником он плавал на самодельном плоту. 

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Теги: Одесская область, Днестровский лиман, смерть, ребенок, утонул
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Комментариев (2)
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YoZhe    02.08.2018, 17:44
Оценка:  +4
YoZhe
Тело нашли 2 июля, а сейчас уже 2 августа - вы что там месяц делали??? Та ладно бы новость месячной давности, так еще и ошибок кучу допустили!!! У вас там китайцы с Али экспресс новости сочиняют?
The_woodoo    02.08.2018, 17:55
Оценка:  +1
The_woodoo
На Али меньше ошибок делают =)
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