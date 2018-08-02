Ребенок, вышедший в лиман на плоту, мертв: спасатели нашли тело
В Белгород-Днестровском, Одесской области, нашли мертвым мальчика, который вышел в плавание по Днестровскому лиману на плоту из пластиковых бутылок.
Об этом сообщили в пресс-центре ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, передает ТСН.
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“2 июля примерно в 12 часов тело погибшего ребенка обнаружено местными жителями вблизи г. Белгород-Днестровский.. Спасатели тело утонувшего изъято на поверхность и передано работникам национальной полиции“, - говорится в сообщении спасателей.
Как отмечается, во время поисков ребенка были обследованы береговая полосу и более 20 тыс. кв. м. водной поверхности.
Напомним, вечером 1 июля на Днестровском лимане возле села Калаглия исчез 10-летний мальчик. Вместе с одноклассником он плавал на самодельном плоту.