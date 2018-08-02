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В Каменском взорвался микроавтобус с депутатом

Комментариев: 3
В салоне автомобиля находился директор КП Трамвай, депутат Каменского горсовета из партии Батькивщина Виталий Чернявский, известный своей волонтерской деятельностью.
В Каменском взорвался микроавтобус с депутатом
© 5692.com.ua
Фото 1/16
  • В Каменском взорвался автобус с депутатом от Батькивщины
  • В Каменском взорвался автобус с депутатом от Батькивщины
  • В Каменском взорвался автобус с депутатом от Батькивщины
  • В Каменском взорвался автобус с депутатом от Батькивщины
  • В Каменском взорвался автобус с депутатом от Батькивщины
  • В Каменском взорвался автобус с депутатом от Батькивщины
  • В Каменском взорвался автобус с депутатом от Батькивщины
  • В Каменском взорвался автобус с депутатом от Батькивщины
  • В Каменском взорвался автобус с депутатом от Батькивщины
  • В Каменском взорвался автобус с депутатом от Батькивщины
  • В Каменском взорвался автобус с депутатом от Батькивщины
  • В Каменском взорвался автобус с депутатом от Батькивщины
  • В Каменском взорвался автобус с депутатом от Батькивщины
  • В Каменском взорвался автобус с депутатом от Батькивщины
  • В Каменском взорвался автобус с депутатом от Батькивщины
  • В Каменском взорвался автобус с депутатом от Батькивщины
В Каменском взорвался микроавтобус с депутатом
В Каменском взорвался автобус с депутатом от Батькивщины
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В городе Каменское (бывший Днепродзержинск – ред.) взорвался микроавтобус батальона Днепр. Инцидент произошел на пересечении улиц Сачко и улиц Москворецкая, сообщает местный сайт 5692 в четверг, 2 августа.

“В салоне автомобиля находился директор КП Трамвай, депутат Каменского городского совета из партии Батькивщина Виталий Чернявский, известный своей волонтерской деятельностью в зоне проведения операции Объединенных сил“, – говорится в сообщении.

Отмечается, что сам депутат остался жив, однако сильно пострадал. Его госпитализировали в больницу

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“Сотрудники полиции и ГСЧС от комментариев на месте происшествия отказались. Официальная версия полиции будет известна после того, как свой вердикт вынесут взрывотехники и следственно-оперативная группа“, – пишет издание.

Напомним, 31 июля в Бердянске был убит бывший доброволец батальона Донбасс Виталий Олешко. Вскоре полицейские задержали пятерых подозреваемых в убийстве Олешко. Сообщалось, что один из подозреваемых является бывшим бойцом батальона Торнадо.

 

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Теги: видео, фото, взрыв, депутат, Каменское, микроавтобус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Herr-anarchist    02.08.2018, 19:39
Оценка:  +1
Herr-anarchist
всё таки неприкосновенность действует : хрен её отменят
Uldrih    02.08.2018, 19:41
Оценка:  +1
Uldrih
Если депутатская неприкосновенность таки будет отменена, автоматически исчезнет удобный спекулятивный лозунг, на котором выросли несколько поколений политиков
vovaKor    02.08.2018, 19:38
Оценка:  +1
vovaKor
как обычно, нефиг гранаты с собой носить(возить)
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