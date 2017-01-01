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В Днепре неизвестный выстрелил женщине в лицо

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Полиция отрабатывает территорию, опрашивает свидетелей и устанавливает личность злоумышленника.
Женщина стояла возле мини-маркета
Женщина стояла возле мини-маркета
dp.npu.gov.ua

В Днепре на улице Антипа Синявского неизвестный мужчина выстрелил в лице молодой женщине, стоявшей возле мини-маркета. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 2 августа.

Отмечается, что пуля задела правую щеку. Врачи скорой оказали 26-летней женщине помощь на месте происшествия. Ее жизни ничего не угрожает.

Полиция отрабатывает территорию, опрашивает свидетелей и устанавливает личность злоумышленника.

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Проводится баллистическая экспертиза, по результатам которой будут определены оружие и другие обстоятельства преступления, – отметили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины).

Напомним, утром 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой сотрудницу городского совета Екатерину Гандзюк.

Согласно полученному заключению экспертов, против Гандзюк применили концентрированную серную кислоту. Полиция расследует дело по статье покушение на убийство с особой жестокостью.

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Теги: Днепр, стрельба, полиция, женщина, лицо, ранение
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Источник: korrespondent.net

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