На Закарпатье военные торговали взрывчаткой - СБУ

Решается вопрос об объявлении военным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Военные похищали взрывчатку из воинской части для дальнейшего сбыта ssu.gov.ua

Силовики разоблачили на Закарпатье двух военнослужащих на реализации взрывчатки. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины в четверг, 2 августа.

На Закарпатье задержали военных, которые торговали взрывчаткой ssu.gov.ua

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники похищали средства поражения с воинской части для дальнейшего сбыта. Правоохранители задокументировали факт реализации военнослужащими 1,3 килограмма тротила, пяти детонаторов и патронов к автомату Калашникова.

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Сотрудники СБУ задержали военных при попытке продажи более семи килограммов тротила, 200 граммов пластида, десятков электрических и механических взрывателей.

У злоумышленников изъяты тротил, пластид и взрыватели к ним ssu.gov.ua

В рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос об объявлении военным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Открыто уголовное производство ssu.gov.ua

Напомним, ранее под Днепром у жителя обнаружили более 13 килограммов тротила.