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На Закарпатье военные торговали взрывчаткой - СБУ

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Решается вопрос об объявлении военным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
Военные похищали взрывчатку из воинской части для дальнейшего сбыта
Военные похищали взрывчатку из воинской части для дальнейшего сбыта
ssu.gov.ua

Силовики разоблачили на Закарпатье двух военнослужащих на реализации взрывчатки. Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины в четверг, 2 августа.

На Закарпатье задержали военных, которые торговали взрывчаткой
На Закарпатье задержали военных, которые торговали взрывчаткой
ssu.gov.ua

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники похищали средства поражения с воинской части для дальнейшего сбыта. Правоохранители задокументировали факт реализации военнослужащими 1,3 килограмма тротила, пяти детонаторов и патронов к автомату Калашникова.

ssu.gov.ua

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Сотрудники СБУ задержали военных при попытке продажи более семи килограммов тротила, 200 граммов пластида, десятков электрических и механических взрывателей.

У злоумышленников изъяты тротил, пластид и взрыватели к ним
У злоумышленников изъяты тротил, пластид и взрыватели к ним
ssu.gov.ua

В рамках уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос об объявлении военным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Открыто уголовное производство
Открыто уголовное производство
ssu.gov.ua

Напомним, ранее под Днепром у жителя обнаружили более 13 килограммов тротила. 

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Теги: СБУ, Закарпатье, военные, взрывчатка, задержание, Закарпатская область
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Источник: korrespondent.net

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