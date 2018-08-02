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Нападение в Херсоне: у пострадавшей ожоги 40% тела

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Екатерина Гандзюк находится в палате интенсивной терапии Киевского ожогового центра. Ее состояние продолжает быть чрезвычайно тяжелым.
Екатеринe Гандзюк накануне привезли в Киев
Екатеринe Гандзюк накануне привезли в Киев
facebook.com/uakateryna

Ожоги на теле пострадавшей от серной кислоты управляющей делами Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк составляют 40% тела. У нее повреждено зрение.

Об этом сообщил ее знакомый Виктор Таран на своей странице в Facebook в четверг, 2 августа.

По его словам, Гандзюк находится в палате интенсивной терапии и ее состояние продолжает быть чрезвычайно тяжелым.

"Ожоги достигают 40%. Зрение повреждено – врачи борются, чтобы спасти глаз", – написал он.

Также Таран опубликовал фоторобот подозреваемого.

Фотороббот подозреваемого в нападении на Гандзюк. Фото: Виктор Таран / Facebook  

В то же время, адвокат Маси Найем опубликовал фото Гандзюк на больничной койке.

 

Напомним, утром 31 июля в Херсоне неизвестный облил кислотой сотрудницу горсовета Екатерину Гандзюк.

Согласно полученному заключению экспертов, против Гандзюк применили концентрированную серную кислоту. Полиция расследует дело по статье покушение на убийство с особой жестокостью.

Накануне пострадавшую привезли в Киевский ожоговый центр. Полиция предоставила охрану Екатерине Гандзюк.

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Теги: покушения, Херсон, нападение, кислота, покушение, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
внучка_Петросяна    02.08.2018, 18:45
Оценка:  0
внучка_Петросяна
бедня женщина(
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