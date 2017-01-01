Стали известны новые факты о скандальном детском приюте на Волыни

Руководителя скандального детского приюта, где избивали и домогались детей отстранили. В отношении него избирается мера пресечения.

Директор сообщил о пропаже ребенка лишь спустя два месяца Портал.NET

Из детского приюта, руководство которого избивало и домогалось детей, исчез ребенок. Директор о его пропаже заявил только через два месяца. Об этом в четверг, 2 августа, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

"17 мая там пропал ребенок, впрочем директор сообщил об этом в правоохранительные органы только 11 июля. Его так и не нашли. И прокурор области обращался к областным властям с просьбой решить вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц приюта", - написала омбудсмен.

Она также сообщила, что руководителя приюта отстранили.

"Последняя информация об убежище в Рожище на Волыни. Сейчас там все областное руководство. Проходят следственные действия. Руководителя учреждения отстранили, избирается мера пресечения", - написала Денисова.

По ее словам, в данное время пострадавших детей доставляют в больницу для телесного осмотра и фиксации телесных повреждений, а остальных оставят на месте.

"Для них будет создана безопасная среда - там круглосуточно будут дежурить работники Национальной полиции и службы по делам детей. Предварительно три недели, при необходимости этот срок продлят", - уточнила Денисова.

Напомним, у десяти детей приюта в городе Рожище Волынской области обнаружили следы побоев и крови на одежде. Еще трое детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения.

Ранее в Донецкой области россиянин арендовал детей для секс-рабства.

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