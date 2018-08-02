Убийство Шеремета: в ГПУ решили, что это не теракт

Экспертиза установила мощность взрывного устройства – от 350 до 700 граммов в тротиловом эквиваленте. Следствие настаивает, что это "относительно незначительное количество для поражения многих целей".

Павла Шеремета убили в центре Киева два года назад liga.net

Следствие по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета не установило в преступлении признаков террористического акта. Об этом говорится в пояснениях, которые Генеральная прокуратура предоставила в ответ на заявление редактора Украинской правды Алены Притулы, сообщает издание в четверг, 2 августа.

"Субъективная сторона состава преступления по ст. 258 УК (террористический акт – ред.) предусматривает нарушения общественной безопасности, устрашения населения, провокации военного конфликта, международного осложнения, влияние на принятие решений или совершения или несовершения действий органами государственной власти", – отметили в ГПУ.

В надзорном ведомстве утверждают, что "на время регистрации производства и на сегодняшний день таких признаков не установлено".

Также правоохранители говорят, что экспертиза установила мощность взрывного устройства – от 350 до 700 граммов в тротиловом эквиваленте. Следствие настаивает, что это "относительно незначительное количество для поражения многих целей".

"Способ крепления устройства, направленность взрывной волны и ее поражающих элементов исключительно в салон автомобиля (само сиденье водителя) исключают возможность поражения других лиц", – говорится в пояснениях.

В ГПУ говорят, что их сотрудники по надзору за СБУ изучали уголовное производство и также не установили оснований для квалификации убийства как теракт.

Также сообщается, что прокурор, который является процессуальным руководителем в деле, и двое следователей Нацполиции освобождены от других расследований для концентрации "усилия исключительно на этом производстве".

Относительно требования Алены Притулы признать ее потерпевшей в деле, ГПУ ответила, что "права и обязанности потерпевшего возникают с момента подачи им заявления о совершении преступления или заявления о привлечении в качестве потерпевшей".

"Такое заявление от Алены Притулы (20.07.2017), а также мамы журналиста Шеремет Людмилы Станиславовны и дочери Елизаветы (21.07.2017) поступили к следователям Нацполиции. После заявлений всем пострадавшим была издана памятка про процессуальные права и обязанности потерпевшего, в которых стоят их подписи", – отмечают в прокуратуре.

Напомним, Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва его автомобиля в центре Киева. В Генпрокуратуре гибель журналиста назвали убийством.

Несмотря на наличие видеозаписей с исполнителями убийства журналиста, правоохранители говорят, что у них недостаточно доказательств для раскрытия дела.

"У нас нет реальной доказательной базы, которую мы до сих пор собираем", – сказал заместитель руководителя СБУ Виктор Кононенко.

А в полиции заявили, что следствие установило человека, который может быть причастен к убийству Шеремета, но его еще нужно идентифицировать.

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